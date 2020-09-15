Еще одна страна бросилась бесстыдно защищать Путина - все подробности

Несмотря на то, что многие страны осудили команду российского президента Владимира Путина после скандального отравления его главного соперника Алексея Навального, находятся и те, которые бросились защищать официальную Моску от новых мощных санкций международного сообщества. Среди них — Австрия. Так, 15 сентября президент страны Александр ван дер Беллен неожиданно для всех заявил, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2 " нельзя связывать. Что важно понимать, свою позицию он озвучил в Вене во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, информирует ONLINE.UA.

"Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо нас без комментариев. Европейское общество будет реагировать и дискутировать. Но я лично, подчеркиваю, я лично, не вижу взаимосвязи между "Северным потоком-2 " и отравлением Навального", — подчеркнул Александр ван дер Беллен.

По его убеждению, "Северный поток-2 " является коммерческим проектом, который имеет политический аспект. Президент Австрии также не забыл напомнить о том, что "Газпром" более 50 лет поставляет газ в Австрию.

"Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", — подчеркнул политик.

Кроме того, он добавил, что пока дело Навального не расследовано до конца, поэтому не стоит делать преждевременные выводы.

Как уже упоминалось ранее, лидер ФРГ Ангела Меркель обратила внимание на то, что планирует согласовать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Также она утверждает, что еще не приняла окончательного решения о том, коснутся ли любые действия против Москвы газопровода "Северный поток-2 ".