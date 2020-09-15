Лукашенко должен - Зеленский дал жесткий совет режиму в Беларуси

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с новым комментарием относительно резонансных событий в соседней Беларуси. Он считает, частично признанном государственном лидеру Александру Лукашенко следует пойти на встречу белорусам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление украинского политика во вторник, 15 сентября.

По словам президента, официальный Киев не намерен и желания вмешиваться во внутренние дела соседней республики.

"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. Так же должны действовать любые страны, о вмешательстве которых мы слышим. Господин Лукашенко должен найти те слова, которые он ранее находил со своим народом и услышать людей, это очень важно", — заявил Зеленский во время визита в Австрию.

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главная конкурентка Светлана Тихановська всего 10,09%.

Белорусы и страны ЕС посчитали такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками. Силовики разгоняют акции протеста с помощью слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат.

Международное сообщество оказалась шокированной из-за проделок режима против собственного населения, которого фактически лишили выборов. Брюссель готовит решение о персональных санкций против чиновников, ответственных за насилие и фальсификации.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе во вторник, 15 сентября, выступили с новой критическим заявлением в адрес частично признанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Во время выступления одиозного политика случайно назвали "нелегитимным президентом Украины".