Резонансный скандал в команде Зеленского - уже полетели головы

Команда украинского лидера Владимира Зеленского наконец отреагировала на громкий скандал после того, как НАБУ поймало на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа". По словам народного избранника Гео Лероса, помощник взял первые 13 тыс с 200 тыс долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. После этого глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что депутат Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Юрченко покинуть фракцию после истории о причастности к коррупционным схемам в украинском парламенте. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро и Бюро Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства. Напоминаем, что курс президента Владимира Зеленского на преодоление коррупции был выраженный в реальных шагах уже с первых дней его каденции — он до сих пор продолжается...", — говорится в сообщении.