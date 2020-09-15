Очень рано говорить - Зеленский поразил откровенным заявлением о Путине

Украина и Россия пока не имеют никаких полноценных отношений, считает президент Владимир Зеленский. Между странами необходимо наладить диалог, который только позволит завершить войну. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление государственного лидера во время визита в Австрию.

По словам президента, слово "отношения" нельзя применять к ситуации между Кремлем и Киевом с февраля 2014 года.

"К сожалению, мы потеряли это слово. И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым началась война на востоке Украины", — пояснил Зеленский.

Он отметил, ранее украинцы и россияне звали друг друга "братьями и сестрами", отношения между государствами были в хорошем состоянии.

"А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел слова о том, что "между нами", — добавил президент.

Впрочем, ситуация, как он утверждает, развивается позы что положительным образом — Украина и Россия согласовали новый режим прекращения огня на Донбассе, провели ряд обменов пленных.

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по" отношений "нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", — резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно в Берлине прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Зеленский утверждал накануне, что это якобы последнее звено перед переговорами самих лидеров.

Как сообщал ONLINE.UA, подразделения ВСУ на Донбассе снова понесли потери — двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва. Потрясающий инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области, где недавно удалось так называемая инспекция оккупантов, украинской стороны и ОБСЕ.