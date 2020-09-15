Назван самый быстрый способ передачи коронавируса - это должен знать каждый

По словам ученых, быстрее всего коронавирус передается во время пения — именно поэтому исследователи призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт. Ученые пришли к выводу, что тишина — золото, а пение — это худшее, что вы можете сделать в окружении других людей во время пандемии. Нельзя не обратить внимание на то, что есть много сообщений о распространении
"Чтобы проверить теорию о том, что пение может иметь потенциал "суперраспространения" для SARS-
CoV-2, шведская команда привлекла добровольцев — 12 здоровых певцов и двух людей, имеющих положительный результат на COVID-19. Надевая чистый воздушный костюм в специальной камере , наполненной отфильтрованным воздухом без частиц, участники были осмотрены при дыхании, разговоре и пении с маской для лица и без нее", — говорится в сообщении.
Высокоскоростные камеры, мощные лампы и приборы для измерения частиц помогли выявить аэрозоли и другие капли в воздухе. По словам ученых, чем громче пение, тем больше становится концентрация частиц.
"Некоторые капли настолько велики, что они движутся только на несколько дециметров от рта, прежде чем упасть, тогда как другие меньше и могут продолжать зависать в течение нескольких минут. В частности, при произношении согласных выделяются очень большие капли", — пояснил докторант аэрозольных технологий Малин Алсвед.
Ученые обращают внимание на то, что громкое и насыщенное согласными звуками пение распространяет капельки в воздухе. Что важно понимать, если певец одевает маску, уровень распространения частиц становится таким же, как и у обычного человека.
Как сообщал ONLINE.UA, количество случаев заболевания коронавирусом в Украины 15 сентября резко возросло.