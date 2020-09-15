Назван самый быстрый способ передачи коронавируса - это должен знать каждый

По словам ученых, быстрее всего коронавирус передается во время пения — именно поэтому исследователи призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт. Ученые пришли к выводу, что тишина — золото, а пение — это худшее, что вы можете сделать в окружении других людей во время пандемии. Нельзя не обратить внимание на то, что есть много сообщений о распространении COVID-19 из-за пения хоров. В связи с этим власти многих стран ввели различные ограничения, чтобы сделать пение более безопасным. Однако до сих пор не было проведено ни одного научного исследования, после которого можно было бы назвать точное количество аэрозольных частиц и капель, которые мы фактически выдыхаем, когда поем. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Study Finds.

"Чтобы проверить теорию о том, что пение может иметь потенциал "суперраспространения" для SARS- CoV-2 , шведская команда привлекла добровольцев — 12 здоровых певцов и двух людей, имеющих положительный результат на COVID-19 . Надевая чистый воздушный костюм в специальной камере , наполненной отфильтрованным воздухом без частиц, участники были осмотрены при дыхании, разговоре и пении с маской для лица и без нее", — говорится в сообщении.

Высокоскоростные камеры, мощные лампы и приборы для измерения частиц помогли выявить аэрозоли и другие капли в воздухе. По словам ученых, чем громче пение, тем больше становится концентрация частиц. "Некоторые капли настолько велики, что они движутся только на несколько дециметров от рта, прежде чем упасть, тогда как другие меньше и могут продолжать зависать в течение нескольких минут. В частности, при произношении согласных выделяются очень большие капли", — пояснил докторант аэрозольных технологий Малин Алсвед. Ученые обращают внимание на то, что громкое и насыщенное согласными звуками пение распространяет капельки в воздухе. Что важно понимать, если певец одевает маску, уровень распространения частиц становится таким же, как и у обычного человека.

Как сообщал ONLINE.UA, количество случаев заболевания коронавирусом в Украины 15 сентября резко возросло.