Через несколько недель - Трамп сделал хвастливое заявление о коронавирусе

Американские эксперты находятся на финальной стадии разработки вакцины против коронавируса
По его словам, новейший препарат уже согласуют в ближайшее время.
"У нас будет вакцина через несколько недель. Это может произойти через четыре недели, возможно, через восемь", — отметил Трамп.
Американская страна приближается к выборам президента — 3 ноября, поэтому действующий президент-республиканец не утратил возможности похвалить самого себя перед камерами. Он утверждает, что разработка вакцины — чуть ли не его личная заслуга.
"Если бы не я, у нас не было бы вакцины на протяжении нескольких лет... Это я ускорил процесс совместно с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", — добавил Трамп.
Речь идет о перспективном проект компании AstraZeneca, разработка ее экспертов в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний. В случае подтверждения безопасности и эффективности препарата, можно будет наладить его массовое производство.
Если хвастливые объявления Трампа оправдаются, Соединенные Штаты могут стать первой страной, которая завершит разработку полноценной вакцины.
Ранее о готовый препарат заявляли в России, однако проект Кремля раскрыли и запатентовали по итогам двух этапов испытаний. Несмотря на массовое производство он фактически находится на том же третьем этапе исследования, на котором находятся другие перспективные разработки.
Как сообщал ONLINE.UA, Трамп умышленно преуменьшал угрозу, которую представляет коронавирус