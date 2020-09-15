Через несколько недель - Трамп сделал хвастливое заявление о коронавирусе

Американские эксперты находятся на финальной стадии разработки вакцины против коронавируса COVID-19 . Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас это вопрос нескольких следующих недель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью Fox News.

По его словам, новейший препарат уже согласуют в ближайшее время.

"У нас будет вакцина через несколько недель. Это может произойти через четыре недели, возможно, через восемь", — отметил Трамп.

Американская страна приближается к выборам президента — 3 ноября, поэтому действующий президент-республиканец не утратил возможности похвалить самого себя перед камерами. Он утверждает, что разработка вакцины — чуть ли не его личная заслуга.

"Если бы не я, у нас не было бы вакцины на протяжении нескольких лет... Это я ускорил процесс совместно с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", — добавил Трамп.

Речь идет о перспективном проект компании AstraZeneca, разработка ее экспертов в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний. В случае подтверждения безопасности и эффективности препарата, можно будет наладить его массовое производство.

Если хвастливые объявления Трампа оправдаются, Соединенные Штаты могут стать первой страной, которая завершит разработку полноценной вакцины.

Ранее о готовый препарат заявляли в России, однако проект Кремля раскрыли и запатентовали по итогам двух этапов испытаний. Несмотря на массовое производство он фактически находится на том же третьем этапе исследования, на котором находятся другие перспективные разработки.