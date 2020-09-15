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ЦИК раскрыла, когда хочет провести местные выборы на Донбассе - что следует знать

Политика | Читати новину українською
ЦИК раскрыла, когда хочет провести местные выборы на Донбассе - что следует знать Вибори (фото — відкриті джерела)

Местные выборы на Донбассе не состоятся, поскольку регион остается разорванным через российское вторжение. Центральная избирательная комиссия тем временем предположила проведения голосования, однако не одновременно со всей страной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

По словам руководителя ЦИК Олега Диденко, согласно законодательству, местные выборы проходят только в два возможных периоды в год — это отдельные месяцы весны и осени.

"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданских администраций по безопасности ситуации на этих территориях. Как только будут необходимые условия — выборы будут назначены", — пояснил чиновник.

Ранее непосредственно избирательная комиссия приняла постановление, признала невозможность организации голосования на Донбассе.

Напомним, проведения голосования по поводу местных выборов в ОРДЛО стало причиной дипломатического спора недавно. Представители российского агрессора на уровне Трехсторонней контактной группы фактически блокировали принятие любых решений и выдвигали требования — отменить постановление Верховной Рады, которая утверждала выборы по всей стране, за исключением оккупированных районов.

Украинская сторона отмечала. что вопрос не имеет отношения к минских договоренностей, это внутреннее дело государства.

Как сообщал ONLINE.UA, Верховная Рада вряд ли соберется для обсуждения изменений в постановление об организации местных выборов, считает спикер Дмитрий Разумков. Таким образом он прокомментировал идею на фоне новых переговоров представителей "нормандской четверки" в Берлине.

По его словам, никаких подобных документов не вносили в повестку дня текущей пленарной недели, которая пройдет с 15 по 18 сентября.

Источник: УНН Теги: Украина, ЦИК, местные выборы, полмтика, голосование, Донбасс, ОРДЛО
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