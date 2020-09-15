Сможет ли Путин спасти Лукашенко - эксперт ошеломил новым прогнозом

Военной эксперт Александр Гольц обратил внимание на то, что 15 сентября в Беларуси стартовали совместные учения российских и белорусских подразделений Вооруженных сил, которые имеют громкое название "Славянское братство". Известно, что на полигон "Брестский" уже прибыли 300 российских десантников. Кроме того, отмечается, что в целом к обучению также присоединились 800 военнослужащих из Беларуси. По словам специалиста, 300 военных из РФ никак не могут решить проблемы Лукашенко и не смогут существенно повлиять на подавление белорусских протестов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
По мнению аналитика, если с чисто теоретической точки зрения, то что могут сделать 300 российских десантников — это захватить какой-то аэродром, как это было в "Слатине", и обеспечить высадку главных сил.
"Однако отмечу, что сейчас такая ситуация, что Лукашенко всячески призывает военных на свою территорию. Поэтому необходимости в таком захвате аэродрома нет вовсе", — подчеркнул Александр Гольц.
"Не думаю, что это было для запугивания. Чтобы это делать, нужно собрать более существенные силы и средства", — подчеркнул Гольц.
Ранее ONLINE.UA сообщал, почему Лукашенко самом деле встречался с Владимиром Путиным.