Сможет ли Путин спасти Лукашенко - эксперт ошеломил новым прогнозом

Военной эксперт Александр Гольц обратил внимание на то, что 15 сентября в Беларуси стартовали совместные учения российских и белорусских подразделений Вооруженных сил, которые имеют громкое название "Славянское братство". Известно, что на полигон "Брестский" уже прибыли 300 российских десантников. Кроме того, отмечается, что в целом к обучению также присоединились 800 военнослужащих из Беларуси. По словам специалиста, 300 военных из РФ никак не могут решить проблемы Лукашенко и не смогут существенно повлиять на подавление белорусских протестов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению аналитика, если с чисто теоретической точки зрения, то что могут сделать 300 российских десантников — это захватить какой-то аэродром, как это было в "Слатине", и обеспечить высадку главных сил.

"Однако отмечу, что сейчас такая ситуация, что Лукашенко всячески призывает военных на свою территорию. Поэтому необходимости в таком захвате аэродрома нет вовсе", — подчеркнул Александр Гольц.

Напомним, что в ночь на 12 июня 1999 случился инцидент между военными силами НАТО и сводным батальоном ВДВ ВС России в Международном аэропорту города Приштины. Именно тогда войска РФ заняли аэропорт и переняли контроль над аэродромом, опередив миротворческие силы НАТО. Ночью отряд НДС на нескольких БТР и автомашинах выдвинулся в сторону границы Боснии и Югославии. Колонна ВДВ России без проблем пересекла границу. До этого момента командование НАТО не знало о начале марш-броска российских десантников на Приштину. В результате, после напряженного противостояния, все решилось мирным путем.

По мнению Гольца, эти учения имеют символический характер, а не существенный. Согласно армейскими терминами, это полковые учения. Поэтому они не могут напугать никакие соседние страны. По словам эксперта, именно это место проведения выбрали, поскольку под Брестом расположен полигон 38 бригады спецназначения Белоруссии, который и принимает российских гостей.

"Не думаю, что это было для запугивания. Чтобы это делать, нужно собрать более существенные силы и средства", — подчеркнул Гольц.

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