Есть четкий план - Аваков обратился к украинцам со срочным предупреждением

Министерство внутренних дел Украины и Совет национальной безопасности и обороны собрали координационный штаб для обсуждения ситуации с местными выборами. Арсен Аваков и Алексей Данилов отличились жесткими заявлениями во время собраний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служб ведомств.

По словам министра внутренних дел, правоохранительные органы жестко реагировать на любые попытки нарушить избирательное законодательство.

"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделок, не расшатывать ситуацию на своих округах. В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", — подчеркнул Аваков.

В то же время Данилов напомнил — честность и прозрачность выборов это критерии оценки сегодняшней Украине со стороны иностранных партнеров — Евросоюза и НАТО. Для дальнейшего пути на Запад стране необходимо соответствовать определенным критериям.

"Обращаю внимание на новый админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил идти на выборы из этих соображений. Что касается подсчета голосов то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", — резюмировал секретарь.

Напомним, местные выборы состоятся 25 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, местные выборы на Донбассе не состоятся, поскольку регион остается разорванным через российское вторжение. Центральная избирательная комиссия тем временем предположила проведения голосования, однако не одновременно со всей страной.