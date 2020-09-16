Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Не стоит в этот день слишком уж свято следовать правилам, по которым живет ваш трудовой коллектив. Легкое отклонение от нормы лишь придаст вам шарма, сделает вас неповторимым и особенно привлекательным. Возможно начало служебного романа. Но начальству на глаза лучше не попадайтесь.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Уникальный день, идеально подходящий для употребления кондитерских изделий в ассортименте и весьма приличном объеме. Как ни странно, нынче они будут иметь минимально вредный для вашего организма эффект, зато радости доставят массу. Но не набрасывайтесь на первый попавшийся тортик — зайдите в кондитерскую, принюхайтесь, пройдите вдоль прилавка. Получите удовольствие от самого процесса выбора.

Гороскоп здоровья для Овнов

Если именно с этого дня вы решили питаться исключительно правильно, следуя советам диетолога или врача, которому вы всецело доверяете, сделайте все возможное для того, чтобы не перестраиваться на новый лад слишком резко.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день вашему любимому человеку захочется поразить ваше воображение чем-то особенным, запоминающимся и неповторимым. Даже если вы результат его работы мысли таковым считать и не будете, хотя бы притворитесь: пусть ваше восхищение подвигнет его на новые, действительно умопомрачительные подвиги!

Общий гороскоп для Овнов

Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня ваш день будет похож на длинный, добрый и радостный праздник. Праздник для вас и вашего любимого человека, который будет длиться, длиться и длиться, пока вам самим это не надоест. Хочется верить, что вы сможете продлить его на неопределенный срок и запомнить надолго.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня вам следует выполнить данное себе обещание и обязательно довести желаемое до логического конца. Если вы, разумеется, не решили, что задуманное вами совершенно не целесообразно.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Одна голова — хорошо, а две — еще лучше. Сегодня будет нелишне обратиться за помощью к экспертам. Можно даже не лично — полезны будут разного рода умные книжки, авторитетные справочники и статьи грамотных специалистов — постараетесь действовать, руководствуясь их советами. Однако помните о том, что универсальных советов не бывает.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день лучше провести не в одиночестве. И кушать, соответственно, лучше в компании. Желательно — приятной. Идеально — в той, чьи гастрономические пристрастия совпадают с вашими. А есть сегодня лучше всего что-нибудь французское. Жюльен из курицы с шампиньонами, например. И непременно красное вино и бри. Или камамбер.

Общий гороскоп для Тельцов

Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Если вы целиком и полностью посвятили себя творческой жизни, то сегодня у вас появится возможность найти себе новый, очень хороший и стабильный источник заработков. Так что в ближайшем будущем вы не будете испытывать материальных затруднений.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Во избежание обострения восприимчивости к инфекционным заболеваниям сезонного характера, постарайтесь позаботиться о наличии в вашем рационе достаточного количества витаминов и иных веществ, повышающих резистентность организма. В частности, весьма рекомендуется лук, сельдерей, из фруктов — сливы и апельсины. Также будет традиционно полезен чеснок — но с ним следует быть осторожным, в больших количествах он тяжело переносится не только окружающими, но и тем, кто его отведал.

Любовный гороскоп для Близнецов

Будьте сегодня милы и непосредственны. Именно это привлечет к вам максимум внимания со стороны представителей противоположного пола. Впрочем, если вы решите, что амплуа взбалмошного ребенка — лучший для вас образ, постарайтесь не переиграть. Пусть дитя будет непослушным, но умным.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня вам ни в коем случае не стоит прогуливать, а тем более — вообще бросать занятия спортом или же танцами: если сейчас вы прервете занятия на длительный срок, то вернуться к ним вам будет весьма сложно. Постарайтесь найти время для тренировок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Если сегодня потребуется инициативный человек для выполнения ответственного задания, не упускайте возможности проявить свои профессиональные навыки. Начальство любит активных работников, а когда они ещё и умелые, то цены им просто нет. Решайтесь, ведь смелость города берёт!

Кулинарный гороскоп для Раков

Кто сказал, что консервы — удел командировочных и брошенных мужей? Ерунда! Консервированная пища тоже бывает исключительно вкусна и питательна, особенно если к ее приготовлению подойти с известной фантазией. Опять же — смотря, что за консервы. Крабовое мясо, например, очень недурственно, а уж об икре и говорить незачем. В общем, диапазон для выбора звездами задан весьма широкий и совершенно для гурманов необидный.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы будете как никогда дружелюбны и обаятельны, да настолько, что к вам как магнитом будет притягивать различного рода незнакомых вам людей. Возможно, среди них окажется тот, которого вы так давно искали в безликой толпе и никак не могли найти... Приглядитесь!

Гороскоп здоровья для Раков

Если сегодня Ракам потребуется много энергии, чтобы долго и продуктивно работать, то вам следовало бы отдать предпочтение сложным углеводам, например цельнозерновому хлебу или же рису.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы — единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Не стоит сегодня смешивать домашние дела с рабочими. Хотя соблазн велик. Будь то конфликт или наоборот что-то приятное — забудьте о них. Помните о том, что нет ничего опасней для сохранения домашнего очага и поддержания благоприятной обстановки на работе, чем пытаться совместить личное и общественное.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня вам стоит беречь ваши глаза, поэтому звезды рекомендовали бы вам как можно меньше времени проводить у компьютера, за чтением в темноте и перед экраном телевизора. Давайте глазам отдых — хотя бы на пять минут раз в полчаса.

Кулинарный гороскоп для Львов

Что-нибудь из того, чем вы намерены украсить обеденный стол сегодня, непременно должно быть извлечено из земли. Неплохо подойдет корень сельдерея или редис — из них отличные салатики получаются.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь более его там не терять. На бумагу запишите, например.

Любовный гороскоп для Львов

Для вас, Львы, этот день будет, вероятно, ознаменован новыми покупками во благо семьи. Небеса располагают к тому, чтобы эти приобретения были связаны с одеждой и обувью. Купите супругу(е) ботинки (туфли) из крокодильей кожи — это сразу сделает его добрее! На себя сегодня тоже не жалейте средств.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам очень захочется спать, причем дремота будет нападать на вас даже в момент общения с вашим любимым человеком. Возможно, он попытается сделать из этого какие-то неблагоприятные для ваших отношений выводы, однако вам стоит вовремя его остановить.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня наилучшим образом вы будете себя чувствовать полностью во что-нибудь погрузившись. Если вы не любитель продолжительных водных процедур, значит это будет книга или авантюра — на выбор.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам придется очень со многим смириться и очень ко многому привыкнуть, даже если ваш разум в компании вашего же сердца будут категорически против этого. Что ж, иногда приходится принимать и неприятные решения.

Кулинарный гороскоп для Дев

К обеду звезды рекомендуют вам сегодня бутылочку хорошего вина. И советуют приложить хотя бы минимальные усилия к тому, чтобы обед прошел в дружественной, тихой и спокойной обстановке. Главное — никакой спешки, никаких нервов и никаких деловых разговоров. Пищеварению мешать категорически нельзя.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче будьте внимательны к вашим глазам при работе с компьютером. Было бы лучше делать перерывы, чтобы дать глазам отдохнуть, а для этого вам подойдет специальный набор упражнений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам не стоит слишком много рассказывать вашим близким и любимым людям о вашей работе. Во-первых, они вряд ли поймут все то, что вы им скажете, в полном объеме, а во-вторых, любые воспоминания о трудовой деятельности будут для нее же более чем неблагоприятны.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам стоит запастись терпением. По идее, килограммов трех этого ценного продукта будет для вас вполне достаточно, чтобы вытерпеть все капризы вашей половинки, все неожиданности, которые войдут в вашу жизнь благодаря общению с ней, а также все возможные последствия от этого дня.

Кулинарный гороскоп для Весов

Самое время для употребления в пищу мяса птицы. Предпочтительны запеченные целиком. Блюда, с мелко порезанным птичьим мясом, вроде сациви или плова с индюшатиной отложите на потом, а пока выбирайте между жаренными целиком дроздами, приготовленными на вертеле вальдшнепами или рябчиками (если сможете найти) и более капитальными пернатыми — уткой, индейкой и гусем.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче последите за своим меню, вероятно, стоит внести некоторое разнообразие в свой рацион за счет различных легких блюд из овощей, а вот от тяжелой пищи сейчас следовало бы отказаться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Постарайтесь сегодня не принимать поспешных выводов, которые касаются вашего самочувствия, ошибаются даже самые высококвалифицированные специалисты, почему бы не ошибиться вам?

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня звезды рекомендуют осветить день оранжевым сиянием плов цитрусовых деревьев. Лимоны, апельсины, мандарины вполне могут быть не только источником полезного для здоровья сока, но и отличной приправой к мясу или рыбе. Про утку-то под апельсиновым соусом вы и так знаете. Супы с этими фруктами посоветовать затрудняемся (хотя, пожалуй, можно вспомнить про уху с долькой лимона), а вот на десертах можно здорово отвести душу.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Иногда стоит забыть о своих принципах, или промолчать: так, по крайней мере, вам придётся сегодня поступить. Пусть вам это и не нравится, в возникшем столкновении с начальником вам следует попридержать язык, хотя правда будет на вашей стороне. Но есть такая истина: начальник всегда прав, а если не прав, смотри пункт первый.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Скорпионам сегодня полезно будет пробежаться по магазинам, особенно по тем, где продают мебель. Звёзды советуют именно сегодня вам заняться перепланировкой вашего интерьера. Однако не забудьте советоваться во всём со своей второй половиной.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

События в вашей личной жизни развиваются даже быстрее, чем вы предполагали, и ход их даже не думает замедляться. А значит, ваша основная задача состоит в том, чтобы успевать за ними и постоянно быть адекватным изменяющейся ситуации. Кстати, притормозить их ход вы тоже можете. Да только стоит ли?..

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Будьте осторожны с горячим, особенно — жидкостями. Даже если вы сумеете ничего на себя не пролить, поспешив глотнуть чаю или бульону, не проверив предварительно, не слишком ли он горяч, вы можете обжечь язык и небо, после чего любые, сколь угодно тонкие и достойные изыски остальных блюд наверняка оставят вас равнодушным. Больно же.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Такое количество разного рода идей порой на работе к вам не приходит, а вот сегодня как назло от них не будет отбоя. Возьмите блокнот и записывайте! Гениальные решения иногда приходят, казалось бы, из абсолютно обычных явлений. Всё, что вы сегодня придумаете, поможет вам в дальнейшем!

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день ваше самочувствие может быть несколько нестабильно, в особенности из-за повышенного риска проблем с желудком. Если у вас уже есть какие-либо проблемы с этим органом, уделите себе сейчас побольше внимания.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Отличный день для большого семейного обеда. Весьма желательно — накрытого по всем правилам, с закуской, первым, вторым, десертом и кофе. Дело, безусловно, нужное, но утомительное, потому неплохо бы позаботиться о возможности после него отдохнуть от тяжких трудов с рюмочкой коньяка. Пиво-то уже, пожалуй, и не влезет.

Любовный гороскоп для Козерогов

Ваш любимый человек сегодня будет на редкость вспыльчив, поэтому звезды советуют лишний раз ему не перечить, дабы не будить в нем зверя. Даже если вы не боитесь хомячков. Вам не трудно хотя бы один день сделать вид, что вы целиком и полностью потакаете его прихотям, а проблем между вами от этого значительно поубавится.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день на Козерогов снизойдет вдохновение и какая-то особенная ясность мысли. Если в результате вам придет в голову, что вы прекрасно понимаете, что с вами не так, и как это исправить, запишите план действий на бумажку и подождите до завтра. Наутро все это наверняка перестанет казаться хорошей идеей — целее будете.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня не стоит слишком много времени уделять общению с клиентами, коллегами и начальством. Гораздо лучшим его применением будет сочинительство. Вам будет отлично удаваться все: от креативных рекламных текстов до сухих официальных документов для вышестоящих организаций.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Если вы в курсе, что паста бывает не только зубной, нынешний день будет для вас весьма неплох. По крайней мере, в кулинарном смысле. Отведайте спагетти с коктейлем из морепродуктов и соусом на основе белого вина. Но ни в коем случае не пытайтесь проглотить сие блюдо с космической скоростью — спешка, как известно, хороша лишь при ловле блох и тому подобных противных насекомых.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче обращайте внимание на сроки годности продуктов: велика вероятность отравления просроченными товарами. Если у вас что-либо вызвало подозрение, лучше не рискуйте и выбросьте подозрительный продукт от греха подальше.

Любовный гороскоп для Водолеев

Хотите вы того или нет, но сегодня вам придется убедиться, насколько для вас с вашим милым рай в шалаше. Каким образом судьба осуществит это испытание, пока непонятно, но к нему следует подготовиться ответственно: выводов из этого дня вы сделаете очень много и очень разных.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, двурушничество. Но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вы окажетесь вполне способны на исполнение роли серого кардинала. Вы сумеете провернуть все дела так, что вы окажитесь в большем выигрыше, чем другие, причем никто так и не сумеет понять, как же это могло произойти.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 16 сентября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Всякий эксперимент по-своему рискован, но — не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и — можете приступать, у вас получится.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день Рыбам может быть полезно уделить внимание различным упражнениям, помогающим развить выносливость вашего организма. Однако не перетрудитесь, нагрузки всегда стоит увеличивать постепенно.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек будет забывчив, непунктуален и рассеян, что выведет вас из себя. Не стоит раздражаться из-за мелочей. Невымытая тарелка или пятиминутное опоздание не стоят длинной поучительной тирады на повышенных тонах. Будьте терпимее: и вы тоже время от времени ошибаетесь.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодняшний день будет особенно благоприятен для тех, кто связал свою жизнь с рекламной деятельностью. Звезды обещают, что сегодня вам не будет равных! Особенно порадуют вас результаты рекламной кампании, которой вы сейчас увлеченно занимаетесь.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня у окружающих может сложиться впечатление, что вы можете есть постоянно и без остановки. В общем-то, они будут недалеки от истины — есть вы, действительно, будете часто (если, конечно, обстоятельства позволят), но каждый раз — очень понемногу. То пирожок сгрызете, то яблоко, то тарелку щей постных. Поддерживать организм в тонусе подобным образом, пожалуй, можно, а вот объесться — вряд ли.