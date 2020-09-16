Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 16 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в среду, 16 сентября, зафиксировали 2958 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 162660 человек, из них 3340 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 72324 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 88510 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 16 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 4976 случаев;

Волынская область — 6504 случая;

Днепропетровская область — 3539 случаев;

Донецкая область — 2180 случаев;

Житомирская область — 4543 случая;

Закарпатская область — 8829 случаев;

Запорожская область — 2591 случай;

Ивано-Франковская область — 11 677 случаев;

Кировоградская область — 934 случая;

г. Киев — 18070 случаев;

Киевская область — 7207 случаев;

Львовская область — 17 430 случаев;

Луганская область — 653 случая;

Николаевская область — 2171 случай;

Одесская область — 10 277 случаев;

Полтавская область — 1307 случаев;

Ровенская область — 10 707 случаев;

Сумская область — 2640 случаев;

Тернопольская область — 10 004 случая;

Харьковская область — 13 432 случая;

Херсонская область — 702 случая;

Хмельницкая область — 4133 случая;

Черновицкая область — 12493 случаи;

Черкасская область — 2739 случаев;

Черниговская область — 2922 случая.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 16 сентября заболели уже почти 29,7 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 277 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют почти 2 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,2 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 939 тысяч людей, вылечились – более 21,5 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Важно отметить, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных. Об этом украинцев предупредил глава Минздрава Максим Степанов — он призвал население придерживаться правил карантина и не пренебрегать мерами безопасности.

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