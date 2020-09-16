Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 16 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в среду, 16 сентября, зафиксировали 2958 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 16 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 4976 случаев;
- Волынская область — 6504 случая;
- Днепропетровская область — 3539 случаев;
- Донецкая область — 2180 случаев;
- Житомирская область — 4543 случая;
- Закарпатская область — 8829 случаев;
- Запорожская область — 2591 случай;
- Ивано-Франковская область — 11 677 случаев;
- Кировоградская область — 934 случая;
- г. Киев — 18070 случаев;
- Киевская область — 7207 случаев;
- Львовская область — 17 430 случаев;
- Луганская область — 653 случая;
- Николаевская область — 2171 случай;
- Одесская область — 10 277 случаев;
- Полтавская область — 1307 случаев;
- Ровенская область — 10 707 случаев;
- Сумская область — 2640 случаев;
- Тернопольская область — 10 004 случая;
- Харьковская область — 13 432 случая;
- Херсонская область — 702 случая;
- Хмельницкая область — 4133 случая;
- Черновицкая область — 12493 случаи;
- Черкасская область — 2739 случаев;
- Черниговская область — 2922 случая.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 16 сентября заболели уже почти 29,7 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 277 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте.
На данный момент в мире за неделю диагностируют почти 2 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Важно отметить, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных. Об этом украинцев предупредил глава Минздрава Максим Степанов — он призвал население придерживаться правил карантина и не пренебрегать мерами безопасности.
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