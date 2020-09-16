Путин резко изменил позицию по Донбассу - в команде Зеленского жестко отреагировали

В команде украинского лидера Владимира Зеленского готовятся к встречи лидеров стран "нормандской четверки", которая должна состояться после еще одной встречи их советников. Об этом накануне заявил украинский лидер. Но в Кремле заняли категорическую позицию и обвинили Зеленского во лжи. Заместитель главы российского МИД Андрея Руденко заявил, что команда российского президента Владимира Путина не видит оснований для нормандских переговоров и об этом, по его словам, на нормандской встрече советников в Берлине четко заявил заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак. В МИД Украины жестко отреагировали на то, что Путин снова изменил позицию по Донбассу. В дипведомстве Украины потребовали от Кремля немедленных объяснений, так как в заявлении Руденко прозвучал четкий сигнал того, что Путин принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров нормандской четверки, а значит и в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве пояснили слова Зеленского о нормандских переговорах. Там подчеркнули, что украинский лидер не называл конкретных сроков и дат этой встречи, а говорил "о принципиальной готовности его участников встретиться".

"Конечно, Украина, как и другие участники Нормандского формата, заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандской формате (9.12.2019) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе", — пояснили в МИД позицию официального Киева.

В ведомстве считают, что "недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий" заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", — подчеркнули в МИД.

Важно отметить, что накануне Зеленский в Вене во время совместного брифинга с президентом Австрии заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" могут состояться после еще одной встречи их советников. Президент Украины надеется, что эта встреча состоится в ближайшие 10 дней.

"Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", — ответил заместитель главы российского МИД Андрея Руденко на слова Зеленского.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на предыдущих переговорах советников лидеров стран нормандской четверки Кремль занял жесткую позицию. В команде Путина продолжили настаивать на проведении местных выборов в ОРДЛО и даже заявили, что официальный Киев согласился пересмотреть постановление Верховной Рады. У Зеленского это опровергли, подчеркнув, что что никто никому ничего не обещал.