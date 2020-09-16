СНБО озвучил экстренное предупреждение всем украинцам - в чем дело

Кроме того, глава СНБО обратил внимание на то, что эти выборы должны быть демократичными, свободными, которые признает все международное сообщество.

Также, по словам чиновника, после проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.