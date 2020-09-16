СНБО озвучил экстренное предупреждение всем украинцам - в чем дело

15 июля украинский парламент принял постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Лишь 16 сентября глава СНБО Алексей Данилов сделал важное предупреждение всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что подсчет голосов на местных выборах в октябре будет крайне сложным и важным. Что интересно, еще 27 августа Данилов предупреждал: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения коронавирусом в Украине достигнет 360 тыс. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.
"Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое Админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений. Что касается подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важливим. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", — отметил Алексей Данилов.
"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", — заявил секретарь СНБО.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно в СНБО предостерегли украинцев от использования мобильного приложения "ВКонтакте" и объяснили, что с ним не так.