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СНБО озвучил экстренное предупреждение всем украинцам - в чем дело

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СНБО озвучил экстренное предупреждение всем украинцам - в чем дело Олексій Данілов (фото — rnbo.gov.ua)

15 июля украинский парламент принял постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Лишь 16 сентября глава СНБО Алексей Данилов сделал важное предупреждение всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что подсчет голосов на местных выборах в октябре будет крайне сложным и важным. Что интересно, еще 27 августа Данилов предупреждал: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения коронавирусом в Украине достигнет 360 тыс. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

"Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое Админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений. Что касается подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важливим. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", — отметил Алексей Данилов.

Кроме того, глава СНБО обратил внимание на то, что эти выборы должны быть демократичными, свободными, которые признает все международное сообщество. Также, по словам чиновника, после проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", — заявил секретарь СНБО.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно в СНБО предостерегли украинцев от использования мобильного приложения "ВКонтакте" и объяснили, что с ним не так.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, выборы, местные выборы 2020, СНБО, Алексей Данилов, подсчет голосов, пандемия, карантин, коронавірус
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