Одна капля может убить - в Швеции сообщили ужасные новости о Навальном

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, отравили чрезвычайно токсичным нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок". Это подтвердили в Шведском институте оборонных исследований, лаборатория которого специализируется на анализе возможного применения химического оружия. После исследования анализов Навального шведские эксперты подчеркнули, что одна капля яда, который обнаружили в организме российского политика, могла убить. Последние новости об отравлении Алексея Навального сообщила глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности института, доктор Оса Скотт 16 сентября, передает ONLINE.UA со ссылкой на Der Spiegel.

"Могу подтвердить, что мы в FOI в Умео провели анализ по заданию наших германских партнеров. Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI. Непрерывность цепочки важна, чтобы никакие внешние факторы не могли повлиять" на качество проб", — пояснила Скотт.

Она уточнила, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связывание, обуславливающая токсическое действие химагента, как раз и позволила использовать образцы крови в лаборатории для проверки того, мог ли Навальный подвергнуться его использованию.

"Наш анализ подтверждает предварительные результаты Германии. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы Новичок. Выявленные следы нервно-паралитического яда чрезвычайно токсичны. Одна капля может убить", — подчеркнула представительница шведской лаборатории.

Важно отметить, что анализы Навального проводила единственная в Швеции лаборатория, специализирующаяся на анализе возможного применения химического оружия (ХО). Она также сертифицирована на международном уровне для проверки соблюдения Конвенции о запрещении химоружия. В 2013 году эксперты этого института были привлечены к расследованию по факту применения химоружия в пригороде Дамаска — Гуте. Тогда они смогли подтвердить, что там использовался фосфорорганический отравляющий химагент зарин.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что еще две незавимые лаборатории подтвердили, что Навального отравили ядом "Новичок". В команде Путина истерика по этому поводу. В Кремле заявляют, что западные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального.