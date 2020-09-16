Это серьезный вызов: Зеленский требует, чтобы Евросоюз опомнился и изменил решение

Глава государства Владимир Зеленский обратился к властям Европейского Союза с мощным призывом во время совместного брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Украинский лидер еще раз обратил внимание на то, что газопровод "Северный
"Я понимаю все сложности, все инвестиции, я это откровенно говорил. Как Себастьян сейчас говорит, я понимаю, что есть и компании, и налоги. Но при этом я понимаю, какие серьезные вызовы есть из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился подробно с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", — подчеркнул украинский лидер.
По мнению Владимира Зеленского, Австрия могла бы уделить вопросу "Северного
"Потому что мы считаем, что диверсификация в экономике — это всегда положительный фактор. Мы с господином президентом в нашей личной беседе этот вопрос немного выяснили. Я считаю, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь противоположных или совершенно разных взглядов", — отметил Курц.
Что важно понимать, недавно президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил, что его страна не хочет связывать отравление Алексея Навального с блокировкой "Северного
"Северный
поток-2" — это коммерческий проект. В Австрию "Газпром" более 50 лет поставляет газ, и у нас был очень хороший опыт сотрудничества с ними. И этот вопрос абсолютно коммерческий, у которого есть, конечно, политический аспект, касающийся платы за транзит газа через Украину", — заявил политик.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Германии есть шесть способов остановить Северный