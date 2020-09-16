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Это серьезный вызов: Зеленский требует, чтобы Евросоюз опомнился и изменил решение

Политика | Читати новину українською
Это серьезный вызов: Зеленский требует, чтобы Евросоюз опомнился и изменил решение Володимир Зеленський та Себастьян Курц(фото — president.gov.ua)

Глава государства Владимир Зеленский обратился к властям Европейского Союза с мощным призывом во время совместного брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Украинский лидер еще раз обратил внимание на то, что газопровод "Северный поток-2" является вызовом не только для Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы. По словам президента Украины, у него с властью Австрии разные взгляды на ситуацию вокруг строительства скандального газопровода, однако Владимир Зеленский все равно призвал ЕС посмотреть правде в глаза, пока еще не поздно. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Я понимаю все сложности, все инвестиции, я это откровенно говорил. Как Себастьян сейчас говорит, я понимаю, что есть и компании, и налоги. Но при этом я понимаю, какие серьезные вызовы есть из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился подробно с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", — подчеркнул украинский лидер.

По мнению Владимира Зеленского, Австрия могла бы уделить вопросу "Северного потока-2" чуть больше внимания и посмотреть на этот вопрос с позиции Украины. После этого Курц обратил внимание на то, что официальные Вена и Киев "под разными углами" рассматривают вопрос строительства "Северного потока-2".

"Потому что мы считаем, что диверсификация в экономике — это всегда положительный фактор. Мы с господином президентом в нашей личной беседе этот вопрос немного выяснили. Я считаю, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь противоположных или совершенно разных взглядов", — отметил Курц.

Что важно понимать, недавно президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил, что его страна не хочет связывать отравление Алексея Навального с блокировкой "Северного потока-2".

"Северный поток-2" — это коммерческий проект. В Австрию "Газпром" более 50 лет поставляет газ, и у нас был очень хороший опыт сотрудничества с ними. И этот вопрос абсолютно коммерческий, у которого есть, конечно, политический аспект, касающийся платы за транзит газа через Украину", — заявил политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Германии есть шесть способов остановить Северный поток-2

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, ЕС, Евросоюз, Cеверный поток-2, газ, санкции, Австрия, Себастьян Курц, Владимир Путин
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Обновлено:12:11, 16.09.2020

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