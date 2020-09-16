ЕСПЧ наказал Россию за незаконное изъятие земли - резонансные подробности

Олимпиада в 2014 году, которая проходила на территории России, в Сочи, закончилась не только громким допинговым скандалом. Накануне Европейский суд по правам человека поставил точку в еще одном резонансном инциденте. Как оказалось, российские власти за несколько лет до проведения спортивного мероприятия начали незаконно изымать у местных жителей землю, чтобы построить пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета. Тогда были переселены тысячи людей. Одной из них стала Нина Белова, у которой Росимущество отсудило земельный участок — Верховный суд России постановил, что Белова недобросовестно приобрела землю, и аннулировал право собственности. В связи с этими беспредельными действиями российских властей россиянка обратилась в ЕСПЧ. Накануне суд вынес решение — он обязал Россию выплатить ей 5,2 тысячи евро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу суда.

В решении ЕСПЧ говорится, что Белова просила ЕСПЧ признать незаконным изъятие земли и жаловалась на нарушенное право на справедливое разбирательство, так как дело Верховный суд РФ рассматривал в ее отсутствие. В Европейском суде по правам человека признали нарушение права Беловой на справедливый суд и постановили выплатить женщине компенсацию морального вреда.

Как известно, российские власти перед Олимпиадой 2014 в Сочи не оставили выбора местным жителям. Им предложили компенсацию за земельные участки, которые не соответствовали рыночной стоимости земли. Местные жители не верили в то, что это необходимо для проведения Олимпиады. Тем более, что под "олимпийские нужды" изымали землю, расположенная достаточно далеко от будущих спортивных объектов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Международный олимпийский комитет навсегда лишил права на участие в Олимпиаде еще 11 российских спортсменов. Двое из них также были лишены медалей, завоеванных на Олимпиаде в 2014 году в Сочи.