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На международной арене вспыхнул новый конфликт из-за Украины и Крыма

Мир | Читати новину українською
На международной арене вспыхнул новый конфликт из-за Украины и Крыма Фото з відкритих джерел

13 сентября российские власти провели на территории оккупированного Крыма так называемые "местные выборы". На это бесстыдное решение команды президента РФ Владимира Путина уже отреагировали у Владимира Зеленского — в Киеве обратили внимание на то, что отсутствие уважения к украинскому законодательству и нормам международного права является визитной карточкой РФ. Кроме того, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал так называемые "региональные и местные выборы" в оккупированном Крыму продолжением нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Стоит отметить, что за Украину также вступилась Польша, которая решила поставить на место команду Путина. Официальная Варшава публично заявила о непризнании российских местных выборов, проведенных в оккупированном Крыму и Севастополе 13 сентября. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Польши.

"Выборы губернатора Севастополя были незаконными, как и голосование за представителей так называемого государственного совета "Республики Крым", так называемого местного совета Симферополя... Эта позиция вытекает из непосредственных обязательств Польши как члена ООН", — говорится в сообщении. 

Польские власти в очередной раз напомнила о том, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 аннексия Крыма Российской Федерацией признана нарушением международного права. Кроме того, официальная Варшава вспомнила про систематическое нарушения властями РФ прав человека, особенно в отношении крымских татар. 

"Мы призываем к международной солидарности для противодействия этим действиям Российской Федерации на аннексированном полуострове... Польша продолжит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — отмечается в сообщении.

Кроме того, указано, что МИД Польши поддерживает заявление Европейской службы внешних дел, в котором также говорится о непризнании выборов в оккупированном Крыму.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее оккупационные власти Крыма набросилась с обвинениями на официальный Киев.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Польша, Украина, Крым, РФ, местные выборы, ООН, Севастополь, Владимир Путин
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