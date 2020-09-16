Глава Минобороны России экстренно приехал в Беларусь - что происходит

Российский глава Владимир Путин, несмотря на неоднократные утверждения о невмешательстве России во внутренние дела других стран, решил отправить военных в Беларусь, а вслед за ними военную делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 16 сентября в Минске Шойгу будет обсуждать с белорусскими коллегами вопросы двустороннего военного сотрудничества. Важно отметить, что визит Шойгу в Беларусь состоялся буквально через день после переговоров российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, после которой глава Кремля поручилпроводить ежемесячные военные учения на территориях России и Беларуси. Зачем Путин направил в Беларусь военную делегацию с главой Минобороны, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского оборонного ведомства.

"16 сентября в город Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу", — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Важно отметить, что сейчас в Беларуси проходят совместные российско-белорусские учения "Славянское братство — 2020". Накануне для участия в маневрах туда перекинули подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. Кроме них в Беларусь направили около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. Более того, 12 октября российские военные будут участвовать во вторых за месяц учениях в Беларуси под названием "Незыблемое братство – 2020". Кроме российских и белорусских военных, на них съедутся представители вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — все эти государства являются членами Организации договора о коллективной безопасности.

Напомним, по итогам переговоров с Лукашенко в Сочи Путин решил выделить ему кредит на 1,5 млрд долларов для политической поддержки. У белорусской оппозиции есть много вопросов по поводу этих денег, так как они идут не на что-то крайне необходимое для страны, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа а значит, на военные действия против населения страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оппозиция Беларуси выступила с неожиданным заявлением о военной помощи России — Светлана Тихановская не видит угрозы военного вторжения РФ в Беларусь. Она убеждена, что Путин не станет вводить российские войска, так как россияне этого не поймут.