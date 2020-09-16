Я хотел убить его - Трамп шокировал мир скандальным признанием

Еще 2 года назад международное сообщество шокировала книга "Страх" журналиста Боба Будворда, члена редколлегии The Washingtom Post. Как уже упоминалось ранее, в ней говорилось о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки Башара Асада против гражданских лиц требовал от Пентагона ликвидировать его. Однако тогда американский лидер на вопрос журналистов о достоверности этой информации уверенно отвечал, что убийство Асада "никогда даже не обсуждался". Однако только сейчас, в сентябре 2020 года, президент США решился на шокирующее признание. Дональд Трамп рассказал, что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада 3 года назад, однако его отговорили от этой идеи. С таким громким заявлением политик выступил 15 сентября в программе "Fox and Friends" на телеканале Foxnews, передает ONLINE.UA.

Глава Белого дома признался, что в 2017 году готовился план по ликвидации президента Сирии Башара аль-Асада и он (Трамп) одобрял его, но тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис выступил против. Стоит обратить внимание на то, что заявление президента прозвучало в контексте общей критики в Адерс Мэттиса.

"Я бы скорее "убрал" его. Все было готово. Мэттис не захотел этого делать. Мэттис был очень переоцененным генералом", — посетовал американский лидер, однако затем добавил, что сейчас не сожалеет о решении не трогать Асада.

Стоит обратить внимание на то, что недавно также разгорелся скандал после того, как стало известно, что Дональд Трамп на самом деле думает об Украине. Его бывший советник Джон Болтон обнародовал отрывки, которые подтверждают, что глава Белого дома плохо отзывался об Украине после начала скандала с импичментом.

"Не хочу иметь абсолютно ничего общего с Украиной... Они, бл *, напали на меня. Я не могу понять, почему... Они пытались "сделать" меня. Они коррумпированы. Я с ними, бл *, не буду иметь дела", — приводит Болтон слова Трампа в своей книге.