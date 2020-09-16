Я хотел убить его - Трамп шокировал мир скандальным признанием

Еще 2 года назад международное сообщество шокировала книга "Страх" журналиста Боба Будворда, члена редколлегии The Washingtom Post. Как уже упоминалось ранее, в ней говорилось о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки Башара Асада против гражданских лиц требовал от Пентагона ликвидировать его. Однако тогда американский лидер на вопрос журналистов о достоверности этой информации уверенно отвечал, что убийство Асада "никогда даже не обсуждался". Однако только сейчас, в сентябре 2020 года, президент США решился на шокирующее признание. Дональд Трамп рассказал, что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада 3 года назад, однако его отговорили от этой идеи. С таким громким заявлением политик выступил 15 сентября в программе "Fox and Friends" на телеканале Foxnews, передает ONLINE.UA.
Глава Белого дома признался, что в 2017 году готовился план по ликвидации президента Сирии Башара аль-Асада и он (Трамп) одобрял его, но тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис выступил против. Стоит обратить внимание на то, что заявление президента прозвучало в контексте общей критики в Адерс Мэттиса.