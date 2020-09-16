Верховная Рада согласилась с предложениями Зеленского - что важно знать

Во вторник, 16 сентября, Верховна Рада продлила мораторий на взыскание по валютной ипотеке еще на шесть месяцев. Депутаты учли предложения президента Украины Владимира Зеленского, который ранее ветировал данный законопроект 3640. За документ проголосовали 297 народных избранника, теперь закон должен подписать Зеленский, после чего он вступит в силу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

Как известно, президент еще 10 августа ветировал законопроект о запрете на взыскание имущества по валютным кредитам. Он запретил вводить мораторий на тех условиях, которые предлагали авторы законопроекта. Украинский глава предупредил, что закон в таком виде сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечение по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушению конституционного принципа обязательность исполнения судебных решений. Глава НБУ Кирилл Шевченко тогда поприветствовал решение Зеленского — он заявил, что банковская система "очень благодарна" президенту.

Напомним, законом, автором которого выступил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, предлагалось продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты граждан, в том числе и по ипотеке, до 1 января 2022 года — этот мораторий еще действует в Украине до 21 октября 2020 года. В документе шла речь о том, что жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если его общая площадь не превышает 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

Банки Украины тогда категорически не поддерживали это предложение нардепов, поскольку обязанность платить долг и выполнять договорной долг — это базис капитализма и рыночной экономики, поэтому отклонения от обязанности платить долги должно быть цивилизованным и справедливым. Финансовые учреждения подчеркивали, что подобные моратории приводят к увеличению затрат должников и к увеличению коррупции. Нардепы же считали, что этот законопроект защитит ипотечных заемщиков.

Зеленский также заявил, что в предлагаемой редакции закона фактически изменяются условия, при которых имущество не может быть принудительно отчуждено без согласия собственника в соответствии с кредитным договором. Президент высказал мнение, что это повлечет неоднозначную трактовку положений закона и в соответствии различное применение на практике. Таким образом, продлен мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, если такое "недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский ввел в действие важное решение СНБО — он утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины.