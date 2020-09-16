Это может улучшить отношения с Путиным - ЕС неожиданно бросился защищать Кремль

После последних резонансных событий, связанных с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, власть Европейского Союза начала угрожать официальной Москве адскими санкциями. Более того, в ЕС даже заговорили о том, что готовы остановить строительство "Северного потока-2 ", если РФ не прекратит свои провокации. Однако уже 16 сентября руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ошеломила новым неожиданным заявлением — она начала утверждать, что построение газопровода "Северный поток-2 " способно изменить поведение России и улучшить отношения между ЕС и командой главы Кремля Владимира Путина. Свою позицию она озвучила в обращении "О положении Союза", с которым ежегодно выступают главы комиссии в Европейском парламенте, передает ONLINE.UA.

"Для тех кто выступает за тесные отношения с Россией, я скажу, что отравления Алексея Навального улучшенной версией нервного агента — это не единичный инцидент", — заявила фон дер Ляйен.

Политики на обратила внимание на то, что эту модель поведения РФ уже можно было наблюдать в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру.

"Эта модель поведения остается неизменной и ни один газопровод ее не изменит", — добавила фон дер Ляйен, чем спровоцировала бурные аплодисменты членов Европарламента.

Нельзя также не упомянуть о том, что 15 сентября президент Австрии Александр ван дер Беллен начал публично утверждать, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2 " нельзя связывать. Что интересно, свою позицию он озвучил в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского — последний пытался убедить своего коллегу, однако тщетно.

Также недавно лидер ФРГ Ангела Меркель официально сообщила, что планирует согласовать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением Навального. Политик призналась, что пока не приняла окончательное решение о том, коснутся ли любые действия против Москвы газопровода "Северный поток-2 ".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский озвучил экстренное предупреждение властям ЕС.