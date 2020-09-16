Это может улучшить отношения с Путиным - ЕС неожиданно бросился защищать Кремль

После последних резонансных событий, связанных с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, власть Европейского Союза начала угрожать официальной Москве адскими санкциями. Более того, в ЕС даже заговорили о том, что готовы остановить строительство "Северного
"Для тех кто выступает за тесные отношения с Россией, я скажу, что отравления Алексея Навального улучшенной версией нервного агента — это не единичный инцидент", — заявила фон дер Ляйен.
Политики на обратила внимание на то, что эту модель поведения РФ уже можно было наблюдать в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру.
"Эта модель поведения остается неизменной и ни один газопровод ее не изменит", — добавила фон дер Ляйен, чем спровоцировала бурные аплодисменты членов Европарламента.
Нельзя также не упомянуть о том, что 15 сентября президент Австрии Александр ван дер Беллен начал публично утверждать, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный
Также недавно лидер ФРГ Ангела Меркель официально сообщила, что планирует согласовать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением Навального. Политик призналась, что пока не приняла окончательное решение о том, коснутся ли любые действия против Москвы газопровода "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский озвучил экстренное предупреждение властям ЕС.