Кто сдал Крым России - следствие раскрыло шокирующие факты

Уже седьмой год продолжается незаконная оккупация Россией Крыма и война на Донбассе, которую российские власти ведут против Украины. В украинской прокуратуре и Госбюро расследований отркыто сотни уголовных производств по этому вопросу. 16 сентября ГБР сообщило о завершении расследования против экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Замана, который в сговоре с беглым диктатором Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым, в ходе которого было установлено, кто сдал Крым России и почему началась война на Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ГБР установили, что реступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались еще в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения России в Крым в феврале 2014 года. В совершении государственной измены по этому факту подозреваются высшие должностные лица государства того периода — экс-президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин. Следователями установили пять основных преступных эпизодов, которые привели к оккупации Крыма, среди которых:

преступное сокращение ВСУ;

подрыв состояния мобилизационной готовности;

уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма;

незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы;

непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

Следователи привели факты того, что Замана, Саламатин и Лебедев внедряли сокращение численности армии без компенсации уменьшения войска современным вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и их поддерживал Янукович. Его приказом от 29 декабря 2012 года была утверждена Концепция реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года, в рамках которой украинскую армию с численностью почти 240 тысяч личного состава решили сократить до конца 2014 года до 157 456 человек, из которых 119 166 военнослужащих. Кроме этого, с 2012 года началась активная работа по сокращению численности ВСУ за счет боевых частей. Например, расформирование единого боеспособного в ВСУ 8-го армейского корпуса быстрого реагирования существенно снизило боеспособность ВСУ и оставило командования Генерального штаба ВСУ без оперативно-стратегического резерва, который смог бы противостоять военной агрессии РФ как в Крыму, так и на Востоке Украины. При руководстве Замана при этом под видом утилизации были уничтожены сотни тысяч боеприпасов 152 калибра, реактивные системы "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерийские системы минометного огня.

Кроме того, в 2013 году режим Януковича сократил половину от штатной численности военкоматов. В результате, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, были свернуты мобилизационные ресурсы в воинских частях и уничтожен учет военной техники.

Как отмечается, Заман и его соратники упорно игнорировали многочисленные сообщения разведки о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 — начале 2014 годов. Они умышленно не приняли меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

"Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям — вторжение РФ на территорию АР Крым и г. Севастополь, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается", — подытожили в ГБР.

Напомним, 24 января 2019 года районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента не виновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко в суде рассказал, кто сдал Крым России — по его словам, это проищошло во время его визита на полуостров.