Команда Меркель пыталась подкупить Трампа, чтобы помочь Путину - сенсационные данные

Немецким журналистам недавно удалось узнать сенсационную информацию — оказалось, что недавно команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель предлагала главе Белого дома Дональду Трампу соглашение на миллиард евро в обмен на изменение Вашингтоном своей позиции по "Северному потоку — 2". Стоит обратить внимание на то, что предложение поступило в Вашингтон 7 августа, то есть до инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и появления призывов остановить строительство газопровода. Такими шокирующими данными поделилась немецкая газета Zeit со ссылкой на письменное предложение министра финансов Германии Олафа Шольца его американскому коллеге Стивену Мнучину, информирует ONLINE.UA.
По предварительным данным, это предложение предусматривало финансирование Германией двух специальных терминалов для импорта американского сжиженного газа. Как уже упоминалось ранее, американские компании хотят экспортировать газ в ФРГ через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсгафен.
Как известно, несколько месяцев назад правительство США пригрозило наказать компании, которые учавствуют в строительстве "Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Австрии Александр ван дер Беллен стал утверждать, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный