Команда Меркель пыталась подкупить Трампа, чтобы помочь Путину - сенсационные данные

Немецким журналистам недавно удалось узнать сенсационную информацию — оказалось, что недавно команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель предлагала главе Белого дома Дональду Трампу соглашение на миллиард евро в обмен на изменение Вашингтоном своей позиции по "Северному потоку — 2". Стоит обратить внимание на то, что предложение поступило в Вашингтон 7 августа, то есть до инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и появления призывов остановить строительство газопровода. Такими шокирующими данными поделилась немецкая газета Zeit со ссылкой на письменное предложение министра финансов Германии Олафа Шольца его американскому коллеге Стивену Мнучину, информирует ONLINE.UA.

По предварительным данным, это предложение предусматривало финансирование Германией двух специальных терминалов для импорта американского сжиженного газа. Как уже упоминалось ранее, американские компании хотят экспортировать газ в ФРГ через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсгафен.

"В письменном предложении федеральное правительство пообещало "значительно увеличить государственную поддержку строительства" терминалов, выделив до 1 миллиарда евро. Однако в обмен на это правительство требовало от США далеко идущих уступок. В письменном предложении команды Меркель говорилось, что взамен США позволят беспрепятственно завершить строительство и эксплуатацию "Северного потока-2 ", — говорится в сообщении издания.

Как известно, несколько месяцев назад правительство США пригрозило наказать компании, которые учавствуют в строительстве "Северного потока-2 ". Под угрозой американских санкций оказались порт Зассниц на Рюгене и его мэр. Стоит отметить, что уже 24 и 25 сентября руководители стран ЕС обсудят будущее трубопровода на своей встрече на саммите в Брюсселе. Стоит обратить внимание на то, что проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2 ". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2 ".