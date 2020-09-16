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НБУ обратился к украинцам со срочной новостью - что важно знать каждому

Экономика | Читати новину українською
НБУ обратился к украинцам со срочной новостью - что важно знать каждому Фото: flickr.com

Накануне Верховная Рада наконец приняла законопроект № 1109, которым защитила права украинцев при микрокредитовании. Этот документ ограничивает штрафы, которые финансовые учреждения могут взымать с должников. В НБУ пояснили, что значит закон о потребительском кредитовании и что изменится для заемщиков после его принятия, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №1109, который относит микрокредиты — размером до одной минимальной зарплаты (до 5 тыс. грн) и сроком до одного месяца — до потребительских кредитов. После вступления закона в действие на такие кредиты будут распространяться требования закона «О потребительском кредитовании» о раскрытии полной стоимости кредита и права потребителей на получение всей необходимой информации. Напомним, что сегодня средний "чек" одного кредита в финкомпаний — это 3711 грн, а средний срок — до одного месяца", — говорится в сообщении НБУ.

В пресс-службе регулятора пояснили, как теперь будут защищены права заемщиков. Во-первых, украинцам финансовые учреждения теперь будут обязаны раскрывать полную процентную ставку по микрокредиту и полные затраты. Во-вторых, банкам теперь запрещено начислять штрафы и пеню за микрокредитам более максимальной планки — максимальная сумма взыскания с должника по микрокредиту, не превышающего размер одной минимальной зарплаты, ограничивается двойной суммой взятого кредита, независимо от договоренностей сторон.

"То есть должны уйти в прошлое кредиты «под 0%», которые на деле превращаются в кредиты под 1700% годовых. Отныне будет максимальная планка — штраф не может превышать двойную сумму кредита", — рассказали в НБУ.

Таким образом, если размер займа составит 5 тысяч гривен, то все выплаты по нему не могут превысить 10 тысяч гривен. Ни одно финучреждение теперь не сможет автоматически увеличивать ставку с первого же для просрочки по кредиту дополнительно к начислению штрафов. Ранее, как отметили в НБУ, финучреждения этим злоупотребляли.

Как известно, проект закона №1109 был разработан депутатом от "Слуги народа", главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, и был зарегистрирован в Верховной Раде еще 29 августа 2019 года. 4 февраля 2020 года парламент принял данный законопроект в первом чтении, а только 15 сентября – в целом. В Нацбанке отметили, что поддерживают данные законодательные изменения, как и любые другие действия, направленные на усиление защиты прав клиентов финучреждений.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НБУ безотлагательно обратился к украинцам и призвал быть осторожными с нулевыми кредитами.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НБУ, кредит, банки, штрафы, закон, Верховная Рада, нулевые кредиты, кредитование, Украина
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