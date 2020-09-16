Пришло время - королеву Елизавету II лишают власти

Британская монархиня Елизавета II больше не будет королевой Барбадоса. Власти государства окончательно решили с 2021 года не признавать главой королеву Великобритании. В бывшой британской колонии хотят стать независимой респуликой, подчеркнув, что пришло время полностью оставить позади колониальное прошлое. Таким образом, королеву Елизавету II лишат власти в Барбадосе, которым она управляла более полувека. Об окончательном решении барбадоских властей сообщила генерал-губернатор страны Сандра Мейсон, передает ONLINE.UA со ссылкой на Loop Barbados.

"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Барбадосцы хотят, чтобы Барбадос стал самостоятельным государства. Это окончательное решение свидетельствует об уверенности в том, кто мы есть и чего мы способны достичь. Следовательно, Барбадос сделает следующий логический шаг в направлении к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55-ю годовщину независимости", — заявила Мейсон.

Самое интересное, что произнесены эти слова были во время так называемой тронной речи перед открытием парламента. По традиции, подобную речь должен произносить глава государства, то есть в данном случае Елизавета II, но в бывших колониях это, как правило, делает представитель монарха — генерал-губернатор. Получается, что на Барбадосе конец монархии провозгласил представитель самой королевы.

Как известно, Барбадос получил независимость в 1966 году, но главой государства там по-прежнему остается правящая королева Великобритании Елизавета II. Монарх также является главой Содружества наций и действующим монархом еще 14 независимых государств — членов ООН, в том числе Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Канады, Папуа — Новой Гвинеи.

Важно отметить, что несмотря на тесные связи с Великобританией, Барбадос не раз шел против Лондона по линии внешней политики. В 1983 году, вопреки мнению премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, Барбадос принял активное участие в возглавляемом Соединенными Штатами вторжении на Гренаду. Сегодня же 300 тысяч жителей острова, который, кстати, является родиной популярной певицы Рианны, решили окончательно отказаться от британского монаршего правления.

Напомним, Барбадос стал не первой страной, которая решила лишить Елизавету II власти. За время своего правления монархиня перестала быть главой Гайаны, Гамбии, Ганы, Кении, Маврикия, Малави, Мальты, Нигерии, Пакистана, Сьерра-Леоне, Танганьики, Тринидада и Тобаго, Уганды, Фиджи, Цейлона, ЮАР.