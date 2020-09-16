Немедленно прекратите - в Кремле выдвинули наглый ультиматум Евросоюзу

Власти Германии и Евросоюза не решаются нанести удар по российскому президенту Владимиру Путину в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом типа "Новичок", за которым может стоять Кремль. Но в то же время предупреждают что если официальная Москва не докажет свою непричастность к этому ужасному преступлению, то жесткие санкции могут последовать именно в отношении этого проекта. В Кремле возмущены позиций Евросоюза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков потребовал немедленно прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации. Он в очередной раз подчеркнул, что Северный поток 2 — это коммерческий проект, который экономически интересен как Российской Федерации, так и странам Евросоюза, в первую очередь Германии, передает ONLINE.UA.

"Мы категорически не согласны с заявлением о типичном поведении России. Оно говорит об ангажированности либо о непонимании реальных событий. Нужно немедленно прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации", — заявил Песков.

Таким образом спикер Еремля ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "никакой газопровод не изменит" поведение России. Она обратила внимание на то, что эту модель поведения РФ уже можно было наблюдать в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру. Тем самым политик подчеркнула, что любое решение ЕС в отношении "Северного потока-2 " не изменит позицию Путина на международной арене.

Важно добавить, что в правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать между собой дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", позиция Берлина ужесточилась. Глава МИД ФРГ Хайко Маас уже признал, что угроза остановить проект существует, а канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила его слова.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.