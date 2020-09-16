Лукашенко объявил войну Гарри Поттеру: белорусов рассмешило абсурдное решение властей

Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко не устает удивлять мир и своих граждан странными и неоднозначными решениями — на этот раз официальный Минск решил "объявить войну" известному колдуну — Гарри Поттеру. Отмечается, что в белорусском издательстве "Янушкевич" выходит книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната", однако белорусские таможенники пока не пропустили тираж романа через границу. Они требуют от издателей доказать, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению действующей власти. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на TUT.BY.

Стоит обратить внимание на то, что издательство "Янушкевич" действительно готовит справку для белорусских таможенников. В ней специалисты кратко раскроют сюжет книги, а также будут аргументировать, почему роман известный в мире.

Несмотря на такие абсурдные условия выпуска книги, издатели настроены оптимистично. Они планируют, что продажа "Гарри Поттера и тайной комнаты" стартует 26 сентября во книжном магазине "Светоч".

Между тем белорусы уже бросились активно комментировать новое абсурдное требование команды Александра Лукашенко.

"Лукашенко объявил войну Гарри Поттеру — мы были готовы ко всему, но не к этому; разбудите меня, когда это все закончится; А почему сама Роулинг не должна поклясться, что не писала о Лукашенко? Было бы еще круче; Хорошо, что "1984" Оруэлла успели вывезти из страны; Может, Волдеморт — это тайная фамилия Лукашенко?; в оригинале было "Гарри Поттер и тайна Овального кабинета"; Гарри победил Волдеморта, но впереди еще битва с батькой; это же надо было до такого додуматься; хочеться плакаты и смеяться одновременно; а вы заметили, как Коля Лукашенко похож на Драко Малфоя? Думаю, все это не просто так", — комментируют новость пользователи сети.

Что интересно, в государственном таможенном комитете Беларуси отрицают информацию, что они якобы просили проверить "Гарри Поттера". Однако издатели от своих слов не отказываются. Стоит напомнить, что первая часть серии о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" на белорусском языке появилась в 2019 году.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Лукашенко озвучил новое неожиданное предложение Владимиру Зеленскому.