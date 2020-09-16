Россия бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что там случилось

Россия столкнулась с новой масштабной проблемой — там уже третий день стремительно растет число заболевших коронавирусом. Суточный прирост больных вновь приближается почти к 6 тысячам, а число смертей достигает 150 человек, что в три раза больше по сравнению с предыдущими месяцами. Общее число подтвержденных случаев инфицирования 16 сентября достигло 1,079 млн человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости, уступая только США, Бразилии и Индии. По заболеваемости в Европе РФ находится на первом месте. Оперативный штаб РФ по коронавирусу отмечает, что Россия вновь приближается к максимальным показателям начала лета, передает ONLINE.UA.

"За сутки в России коронавирус COVID-19 выявлен у 5670 человек в 84 регионах. Накануне суточный прирост составил 5529 новых заражений. Показатель обновил максимум с 26 июля — тогда зафиксировали 5 765 новых инфицированных. Всего в России зафиксировано 1 079 519 случаев коронавируса. Умерли за последние сутки 132 человека, всего число летальных исходов от коронавируса достигло 18 917", — указано в официальной статистики РФ по коронавирусу.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской и нижегородской областях. При этом власти страны объясняют ухудшение ситуации с коронавирусом тем, что количество тестов возросло, тест-системы стали точнее, а число ложноотрицательных тестов уменьшилось. Кроме того, причину нового всплеска заболеваемости руководство РФ связывает с ростом числа пользователей транспорта и посетителей общественных мест. В свою очередь Путин успокаивает россиян и уверяет, что опасности нет. По его словам, России находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и на 100-м месте по показателям смертности.

Важно отметить, что реальная смертность от коронавируса в России может в три раза превышать официальные данные. Об этом сообщало издание Reuters, отметив, что избыточная смертность в России, которую зафиксировала государственная статистика с мая по июль, более чем в три раза превысила официальные данные о смертности от коронавируса. В Кремле объясняют это тем, что в России более точно определяют причину смерти. У Путина заявляют, что часто причина смерти от коронавируса якобы другие заболевания, от которых страдал человек до заражения. В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса утверждают, что в России смертность от коронавируса "значительно ниже, чем в ряде других стран".

Ранее Путин уверял россиян, что ситуация с коронавирусом в России стабильна и власти держат ее под полным контролем. Несмотря на ухудшения эпидемиологической ситуации, он убежден, что второй волны коронавируса в России удастся избежать. Российский глава также регулярно напоминает о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась его дочь и уже скоро начнут массово прививать граждан страны. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

Как сообщал ONLINE.UA, россияне в шоке от нового решения Путина массово вакцинировать жителей страны против коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что он еще не прошел клинические испытания и может быть опасным для здоровья.