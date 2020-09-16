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Между Зеленским и Лукашенко разгорелся новый конфликт - уже известна причина

Политика | Читати новину українською
Между Зеленским и Лукашенко разгорелся новый конфликт - уже известна причина Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Команда главы государства Владимира Зеленского 16 сентября озвучила новые громкие обвинения официальному Минску. Так Офис президента Украины опубликовал заявление, в котором потребовал от белорусского диктатора Александра Лукашенко прекратить распространять ложные заявления серд паломников-хасидов якобы об открытой для них границе. В ОП обратили внимание на то, что на сегодня до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Беларусью и Украиной. Что важно понимать, призыв официального Киева раздался после того, как Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власть Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи", — жалуется команда Владимира Зеленского.

Официальный Киев напомнил, что наша страна приняла решение о закрытии государственной границы для иностранцев "из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19". Кроме того, отмечается, что также на территории Украины остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", — подчеркнули в ОП.

Как уже упоминалось ранее 14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который впоследствии доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью. После этого МИД Украины обратилось к официальному Минску с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, запрещающий въезд на территорию Украины иностранцев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в среду, 16 сентября, зафиксировали 2958 новых случаев заражения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Украина, Беларусь, хасиди, граница, Умань, Рош га-Шана, скандал
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