В Украине изменили правила карантина - к чему готовиться украинцам

Карантин в Украине продлен до 31 октября, но уже с этой недели он начнет действовать по новым правилам. Изменения и нововведения 16 сентября утвердило правительство. Какие ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах, что будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По новым карантинным правилам, решение о переходе городов, областей и регионов в красную зону теперь принимается не просто Государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а в согласовании с местными властями. При этом водить красный уровень эпидемической опасности будут при загруженности коек в больницах региона более 75% и превышении среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз. При этом и ограничения по карантину будут обсуждаться.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни", — пояснили в правительстве.

При этом школы и детские сады больше не будут закрывать. Посещение учебных заведений будут запрещать только в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

"В частности, будет запрещено посещать школы, детсады и кружки в регионах, где установлены зеленая, желтая и оранжевая зоны, если самоизоляцию через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50% классов. Полный запрет работы таких заведений на территории с красным уровнем эпидемической опасности принимается только по совместному решению государственной и региональной комиссий", — пояснил нововведения глава Минздрава Максим Степанов.

Также теперь на территории региона, где установлен оранжевый уровень опасности, исключат запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом не более 50% от заполненности посадочных мест.

Окончательное постановление об изменении правил карантина в Украине будет принято в ближайшие дни. Кабмин принял это решение с доработкой в один день.

Важно напомнить, что в украинских школах действует четкое правило относительно дистанционного обучения — если COVID-19 диагностируют хотя бы у одного ученика или ребенок становится контактным лицом с заболевшим COVID-19 , то весь класс отправляется на двухнедельную самоизоляцию.