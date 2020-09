Представитель Евросоюза срочно встретился с Венедиктовой - что случилось

16 сентября глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас провел срочную встречи с генпрокурором Ириной Венедиктов — стоит обратить внимание на то, что стороны подробно обсудили вопрос назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Что важно понимать, также недавно послы стран "Большой семерки" безотлагательно обратились к официальному Киеву — они еще раз напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление Маасикаса в Twitter.

Стоит обратить внимание на то, что руководительница ОГП не отвечает за вопросы, связанные с макрофинансовой помощью, однако влияет на процесс отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В сообщении посла ЕС не сообщается о деталях дискуссии, однако недавно ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к украинскому парламенту и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Нельзя не обратить внимание на то, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Кроме того, отмечается, что это является одним из критериев по так называемым механизмам приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Как уже упоминалось, 3 сентября парламент не смог назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры — не хватило голосов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 28 августа официально стало известно, что прокурор САП Виталий Пономаренко неожиданно для всех внес постановление о закрытии дела "Роттердам +".

Good meeting w Prosecutor General Venediktova. Bearing in mind the EU-Ukraine summit Oct 1, EU’s macro-financial assistance and a pending vote in @verkhovna_rada , discussed ongoing attestation of prosecutors, investigations of the Maidan cases and nomination of the Head of SAPO . pic.twitter.com/tNRRTrAzQH

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas)