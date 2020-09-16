Ограничений больше нет - Кабмин принял неожиданное решение

Спустя пять месяца после того, как Верховная Рада ограничила выплаты заработных плат чиновникам и нардепам в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Кабмин начал частично отменять введенные ограничения. 16 сентября на заседании правительства приняли решение снять карантинное ограничение зарплат в 47 тысяч грн для членов правления и наблюдательных советов государственных банков — ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также невыполнения банками стратегий и бизнес-планов", — пояснили свое решение министры.

Напомним, Верховная Рада ограничила выплаты чиновникам и топ-менджерам страны при принятии изменений в государственный бюджет на 2020 год. Согласно решению нардепов, выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам ограничили до 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. То есть, на время карантина начисленная заработная плата была ограничена максимальным размером 47230 гривен.

В июле НБУ начал настаивать на отмене ограничений на зарплаты в госсекторе. так как это ограничение угрожает не только потерей высококвалифицированных кадров, но и возвращает коррупционные риски.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский ранее просил депутатов безотлагательно рассмотреть вопрос об отмене ограничений зарплат для чиновников, которое ввели на период карантина. Но перед заседанием ВРУ он решил снять этот вопрос с повестки дня.