Украина просит международное сообщество о неотложной помощи - в чем дело

Официальный Киев обратил внимание на то, что с беспокойством воспринял заявление немецких властей о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. По убеждению украинских дипломатов, это может свидетельствовать о причастности команды главы Кремля Владимира Путина к противоправным действиям с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевого химического вещества нервно-паралитического действия. Мы также приветствуем привлечение к расследованию этого случая организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ожидаем результаты соответствующих анализов, которые должны поступить от определенных лабораторий ОЗХО ", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что официальный Киев подтверждает свою твердую позицию — применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должны быть наказаны.

"Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств", — отметили украинские дипломаты.

Как уже упоминалось ранее, Алексей Навальный 15 сентября неожиданно для всех опубликовал в Instagram свое первое сообщение после скандального отравления. Политик рассказал, что очень скучает по своим сторонниками и сейчас чувствует себя намного лучше.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что еще одна страна бросилась защищать Путина после отравления Алексея Навального.