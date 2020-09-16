Лукашенко пошел на новый скандальный выпад против Украины

Белорусский лидер Александр Лукашенко отличился новым скандальным выпадом против Украины. 16 сентября во время встречи с политическим активом страны она назвал страны, которые, по его мнению, причастны к ситуации в Беларуси. Он вновь заявил, что за протестами белорусов стоят США, "сообщниками" которых стали Польша, Литва, Чехия и Украина. В частности, Украину он назвал форпостом политических провокаций против Беларуси, которые готовились целые десять лет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу администрации президента Беларуси.

"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", — заявил Лукашенко.

Лукашенко, легитимность президентсва которого не признают белорусы и международное сообщество, считает, что революционный сценарий против Беларуси разрабатывался десять лет. А тактика организаторов, по его мнению, строилась по классическому американскому учебнику цветных революций.

"Каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия — с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша — сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем — как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников", — добавил Лукашенко.

Политик считает, что "цветную революцию" в Беларуси хотели "устроить" еще в 2006 и 2010 годах. Именно с того времени, по мнению Лукашенко, в Беларуси готовили Майдан.

"Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. День выборов, стал часом "Х" для попытки реализации майданного блицкрига. Сегодня же на новый уровень переходит массированное информационное воздействие. Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно", — нашел причину своих проблем Лукашенко.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Путин уже дал Лукашенко 1,5 млрд долларов на политическую поддержку направил в Беларусь российских военных якобы для участия в военных учениях.

Тем временем в Беларуси продолжаются акции протеста против Лукашенко, так как белорусы не собираются отказываться от своих требований. Граждане страны требуют отставки Лукашенко, проведения честных выборов, освобождения всех политических заключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над участниками протестов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу экстренно приехал в Беларусь. Через день после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи военное руководство РФ поехало к белорусским коллегам, чтобы обсудить военное сотрудничество.