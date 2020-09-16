Путин играет с Зеленским: политолог наконец объяснил, что задумал Кремль

Прошло уже немало времени, но все равно пока не известно, состоится ли встреча "нормандской четверки". Политолог Владимир Фесенко обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путина, как и в прошлом году, когда обсуждали вопрос о проведении саммита лидеров нормандского формата, продолжает использовать ту же практику — метод затягивания. По мнению эксперта, российский президент просто играет с украинским лидером Владимиром Зеленским. Фесенко отмечает, что официальная Москва оттягивает определения даты встречи, шантажируя Киев и требуя совершить определенные действия, например, включить формулу Штайнмайера в закон об особом порядке местного самоуправления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению политолога, Путин стоит "стоит на месте и ни шагу назад". А "поскольку Зеленский по темпераменту нетерпелив, то он хочет как можно скорее решить эту проблему".

"Россия затягивает определения даты саммита, пытаясь" играть желаниями" Владимира Зеленского провести эту встречу как можно скорее", — подчеркнул Владимир Фесенко.

По словам политолога, украинский лидер имеет надежду, что на саммите можно, в конце концов, развязать войну на Донбассе. Ибо "первый саммит хоть и стал для него холодным душем, но был хотя бы немного успешным", однако такие надежды тщетны.

Как уже упоминалось ранее, саммит советников президентов стран "нормандской четверки" состоялся в Берлине 11 сентября и продолжался более 7 часов. Сторонам удалось детально обсудить нарушения режима тишины на Донбассе, который оккупанты сорвали на 42 день перемирия. Официальный Киев настаивал на том, что встречу президентов в нормандском формате необходимо провести как можно быстрее. После этого глава ОП Андрей Ермак заявил, что основным результатом переговоров является договоренность о продлении режима прекращения огня на Донбассе. Несмотря на провокации, режим тишины будет продолен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 15 сентября Владимир Зеленский заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" могут произойти после еще одной встречи их советников.