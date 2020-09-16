Мы готовы на это - о чем договорились Шойгу с Лукашенко

Российский глава Владимир Путин, несмотря на неоднократные утверждения о невмешательстве России во внутренние дела других стран, решил отправить военных в Беларусь, а вслед за ними военную делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 16 сентября в Минске Шойгу встретился с министром обороны Беларуси и исполняющим обязанности президента республики Александром Лукашенко. На встрече с российским военным руководством Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным во время встречи в Сочи. Он призвал представителей Минобороны РФ не бояться и смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Беларуси.

"Я также просил Президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", — рассказал о своих договоренностях с Путиным в военной сфере Лукашенко.

Политик напомнил, чо договорился с Путиным о регулярных военных учениях в Беларуси с участием российских военных. Шойгу подтвердил, что соответствующее распоряжение военным уже дал и глава Кремля.

"На этот год у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках. Сейчас, например, проходит учение "Славянское братство". К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учения, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", — ответил Лукашенко Шойгу.

Лукашенко в свою очередь уверил российское военное руководство, что Беларусь надежна в плане обороны. Он выразил надежду, что Россия не бросит соседа и будет держаться вместе с ним в сложившейся ситуации.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", — уверил Шойгу Лукашенко.

Важно отметить, что сейчас в Беларуси проходят совместные российско-белорусские учения "Славянское братство — 2020". Накануне для участия в маневрах туда перекинули подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. Кроме них в Беларусь направили около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. Более того, 12 октября российские военные будут участвовать во вторых за месяц учениях в Беларуси под названием "Незыблемое братство – 2020". Кроме российских и белорусских военных, на них съедутся представители вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — все эти государства являются членами Организации договора о коллективной безопасности.

Напомним, по итогам переговоров с Лукашенко в Сочи Путин решил выделить ему кредит на 1,5 млрд долларов для политической поддержки. У белорусской оппозиции есть много вопросов по поводу этих денег, так как они идут не на что-то крайне необходимое для страны, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа а значит, на военные действия против населения страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко пошел на новый скандальный выпад против Украины. Он считает, что официальный Киев стал форпостом политических провокаций против Беларуси, которые готовились целые десять лет.