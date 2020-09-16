Команда Лукашенко опозорилась после заявления об изнасиловании - все подробности

Весь мир внимательно следит за событиями в Беларуси — так, международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ООН и ОБСЕ безотлагательно начать расследование случаев насилия со стороны силовиков во время президентской избирательной кампании в Беларуси. В специальном отчете отмечается, что правозащитники собрали показания задержанных об избиении и пытках, некоторые случаи выходят за рамки понимания. 30-летний программист начал утверждать, что его изнасиловали дубинкой. По словам потерпевшего, его задержали в центре Минска 11 августа, и насилие было совершено старшим омоновцем в милицейской машине. Этот молодой человек подтвердил свои слова медицинскими документами, в которых говорится о зафиксированных гематомах в районе мошонки, заднего прохода, а также черепно-мозговой травме и сотрясении мозга. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радыё Свабода".

"ОМОН требовал разблокировать телефон. Я отказался. Они позвали старшего. Он стал угрожать -" дубинка в зад засуну". Затем разрезал мне шорты и трусы сзади крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив. Я лежал на полу лицом вниз , но видел, как он натягивал презерватив на дубинку. И вонзил его мне в задний проход. Вытащил, снова требовал пароль. Бил кулаками и ногами — по ребрам, по лицу, по зубам...", — рассказал мужчина.

Нетрудно догадаться, что в МВД РБ назвали заявление об изнасиловании сотрудниками милиции "фейком". Отмечается, что первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич 16 сентября начал публично оправдываться.

"Могу ответственно сказать, что свидетельств об изнасилования со стороны сотрудников милиции нет. Информация о том, что были изнасилования, обычный фейк. Изнасиловать в автозаке нельзя", — заявил член команды Лукашенко.

В социальной сети мгновенно отреагировали на скандальное заявление Казакевича.

"Нельзя изнасиловать? А он откуда знает, что подобное утверждает?; мне старшно жить в этой стране; больно все это читать — я не могу даже представить, что пережил бедный парень; лучше бы молчали, чем так абсурдно оправдывались", — комментируют новость пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что между Лукашенко и Зеленским вспыхнул новый конфликт.