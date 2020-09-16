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Лучший молодой футболист Европы - нападающий Динамо попал в престижный рейтинг

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Лучший молодой футболист Европы - нападающий Динамо попал в престижный рейтинг Владислав Супряга (фото — facebook.com)

Два футболиста из киевского Динамо и донецкого Шахтера претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы 2020 года. Владислав Супряга и Маркос Антонио попали в топ-40 рейтинга престижной премии Golden Boу, которая вручается лучшему европейскому игроку в возрасте младше 21 года. За звание лучшего игрока с наряду с ними борются Эрлинг Холланд и Джейдон Санчо из Боруссии Д, Альфонсо Дэвис из Баварии, Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед и Ансуи Фати из Барселоны. Новый список претендентов обнародовало издание Tuttosport, передает ONLINE.UA.

Как известно, Golden Boy — ежегодная премия, основанная итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Ей награждается лучший молодой игрок до 21 года, выступающий в Европе. В 2020 году результаты премии будут определены на основе голосования болельщиков и оценок экспертов. В 2019 году обладателем премии Golden Boy стал португалец Жоау Фелиш. В прошлом году на победу претендовал украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, Владислав Супряга является чемпионом мира по футболу среди молодежных команд 2019 года. Он воспитанник футбольной академии "Днепра". В 2018 году он подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо". Недавно стало известно, что молодого и перспективного футболиста "Динамо" может продать за 15 млн долларов.

Маркос Антонио — двукратный чемпион Украины в составе Шахтера. В двух стартовых матчах горняков в новом сезоне результативными действиями бразилец не отличался.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что два футболиста украинской Премьер-лиги претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы 2020 года. Претендентами на победу в престижной премии Golden Boу стали полузащитник "Динамо", чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили и полузащитник "Шахтера" Тете, которые пробились во второй раунд голосования за претендентов на трофей Golden Boy-2020, обойдя в рейтинге звезд мирового футбола. Однако, топ-40 футболистов, которые продолжают борьбу за победу, ни Цитаишвили, ни Тете не попали.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Динамо, Шахтер, Владислав Супряга, Маркос Антонио, Golden Boу, премия
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