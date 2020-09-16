Какая музыка лечит эпилепсию - ученые удивили ответом

Иностранные ученые наконец нашли новый способ уменьшить частоту эпилептических припадков. По их словам, регулярное прослушивание фортепианной музыки гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта поможет в этом. К такому выводу пришли канадские нейробиологи из научно-исследовательского университета Крембиля. Стоит обратить внимание на то, что гипотеза ученых подтверждена экспериментально. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание New Atlas.

"В исследовании ученых участвовало 13 человек, страдающих эпилепсией. Их разделили на две группы, каждой из которых в течение полугода включали одну из двух записей: или сонату для двух фортепиано ре мажор К. 448 Моцарта, или ее искусственно созданный аналог, лишенный гармоничности. Одна часть волонтеров ежедневно слушала Моцарта в течение первых трех месяцев, а потом перешла на аналог, остальная же наоборот — три месяца подряд слушала аналог, а потом перешла на Моцарта", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что обе группы при этом продолжали принимать лекарства. Кроме того, они вели дневники, в которых отмечали количество приступов. Ученые заметили, что во время прослушивания Моцарта участники групп фиксировали меньше нападений — способ сработал даже в тяжелых случаях. По словам команды, музыка Моцарта действительно помогает, но пока они не знают, как именно — механизм воздействия должны выяснить в дальнейших исследованиях.

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