В Украине решили изменить водительские права - что нужно знать

В Украине утвердили водительские права нового образца. Решение об изменении водительских удостоверений и техпаспортов на транспортные средства 16 сентября принял Кабмин. В постановлении говорится, что обновленные водительские права в Украине приведены в соответствие с европейскими требованиями, а в МВД Украины уже показали, как будут выглядеть новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства. Что изменится в новых водительских правах и что делать с водительскими удостоверениями старого образца, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина и Министрества внутренних дел Украины.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (украинском, английском, часть — на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении — группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство", — пояснил решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Водительские права нового образца — что в них изменится:

данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,

информация о группе крови и резус-факторе,

электронный чип (что должно позволить избежать подделок),

бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).

Отмечается, что информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) к удостоверению водителя вносится только с письменного согласия владельца прав. Что касается изменений в техпаспорта, то они предусматривают добавление отметки о соответствии автомобиля экологическим нормам " Евро-2 " — " Евро-6 " или другому уровню.

"Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы", — уточнили в МВД Украины, отметив, что досрочно менять права старого образца нет неоюходимости.

Важно отметить, что с июля 2020 года в Украине водительские права выдают по новым правилам. Теперь теоретический и практический экзамены для водителей фиксируются на видео. Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении сервисного центра МВД — в экзаменационном билете 20 вопросов, к каждому из которых есть от 2 до 5 вариантов ответов. Теоретический экзамен считается несданным, если водитель допустил три ошибки, не дал ответы в отведенное время или использовал дополнительные электронные приборы, учебную литературу, средства связи, устройства считывания, а также подсказки других лиц. Пересдать его можно будет не раньше чем через 5 календарных дней, отсчет которых начинается со следующего после экзамена дня.

Практический эксзамен проходит в два этапа: первый — на площадке для обучения по начальному управлению, второй — в условиях дорожного движения. Если человек трижды не сдал практический экзамен, то он должен пройти повторный курс подготовки по практическому управлению транспортным средством в любом заведении, и только потом допускается к следующему экзамену.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЗD номерные знаки для автомобилей не соответствуют требованиям ДСТУ — это прописано в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия". В патрульной полиции призвали украинских владельцев транспортных средств отказаться от модных номеров, предупредив, что за их использование предусмотрены штрафы.