У Меркель окончательно лопнуло терпение из-за действий Лукашенко - канцлер сделала последнее предупреждение

Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает внимательно следить за всеми шагами и политическими решениями команды белорусского диктатора Александра Лукашенко. В этот раз официальный Берлин пригрозил и.о. президента Беларуси включением в санкционный список ЕС, если он не прекратит репрессии. Официальную позицию Ангелы Меркель озвучил член ее команды, а также министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Лукашенко продолжает идти путем насилия и репрессий. Мы в ЕС предложили санкции против причастных к этому. Если насилие будет продолжаться, мы должны будем расширить меры на значительно большее количество людей, и в том числе будем говорить о Лукашенко", — подчеркнул немецкий дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что недавно член команды Ангелы Меркель уже допускал возможность санкций против Лукашенко, если тот "не изменит курс".

Как уже упоминалось ранее, члены ЕС согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима. После этого высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель официально заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. По его словам, блок готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые должны быть одобрены в ближайшее время — до проведения заседания Евросовета следующей неделе.

Уже 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила поддержку всем белорусам, отметив, что они имеют право свободно избирать свое будущее. Кроме того, политик озвучила предложение отказаться от принципа консенсуса в голосовании за санкции, чтобы ускорить реакцию ЕС на нарушения прав человека или международного права. Недавно также стало известно, что Кипр не одобрит санкции в отношении представителей режима Лукашенко, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стало официально известно о новом громком конфликте между Зеленским и Лукашенко — Киев призвал Минск прекратить врать.