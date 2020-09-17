Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты. хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям. Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе вы заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.

Любовный гороскоп для Овнов

Не замыкайтесь в себе. Вдвоём вы решите вашу проблему гораздо быстрее и проще, чем в одиночестве. Ваш любимый человек, который не думает о том, что вас волнует, 24 часа в сутки, вполне может предложить свежее, оригинальное решение. Особенно если он не профессионал в данной области.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Вы стремитесь к безупречности, в то время как решающее значение имеет затраченное на то или иное дело время. Ваш подход оправдан только лишь если вы учитесь, в любом другом случае своему перфекционизму сегодня нужно будет наступить на горло.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вам необходимо проявить дружелюбие по отношению к окружающим вас людям. Постарайтесь как можно больше и как можно более искренне улыбаться, будьте ласковы и приветливы. Это благоприятно отразится на вашем самочувствии.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам позволительно всячески демонстрировать свою яркую индивидуальность вплоть до эпатажа. Кушать, в связи с этим, вам, видимо, придется блюда не совсем обыденные, выделяющиеся либо своей повышенной экзотичностью, либо ценой. Если ни то, ни другое в ваши планы не входит, можно просто поэкспериментировать, сочетая несочетаемое. Как насчет яблок с горчицей?

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не утомляйтесь, ведь надежда на то, что выходные дни окажутся днями отдыха, весьма призрачна, так что берегите себя больше, чем обычно. Также будьте осторожны с необдуманными высказываниями, ведь слово не воробей, потом вам может потребоваться много времени, чтобы уладить последствия.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день вам будут полезны только натуральные продукты. В процессе поиска оных и определения натуральности вы натренируете внимательность и нагуляете аппетит.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить вас о чем-то, даже если он сам с поставленной задачей справляться не будет. Почему-то именно в этот день его основным кредо будет "я всё сделаю сам". В ваших силах предотвратить это безобразие и протянуть руку помощи.

Общий гороскоп для Тельцов

Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям. Взаимные обязательства — штука может и не самая веселая, зато позволит чувствовать себя увереннее.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вечер этого дня — отличное время для вечеринки с легкими закусками и некоторым количеством выпивки. Но не стоит слишком сильно напрягаться по поводу устроения этого действа и тем более — обеспечения его провиантом. Все должно получиться без малейших проблем, как бы само собой, и если от вас потребуется нечто большее, чем телефонный звонок с целью заказа столика в ресторане или доставки еды к вам — от этой мысли лучше отказаться.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Основное занятие на этот день — доделать то, что вы в последнее время откладывали. Дольше тянуть волынку не стоит. Если же вы чего-то сделать никак не успеваете — так честно и скажите.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Вы вряд ли сможете получить желаемое сегодня. Даже если Горячо любимое вами блюдо стоит главным пунктом меню, не исключено, что именно в конкретный момент случились какие-то проблемы, в результате коих вы окажетесь без вожделенной пищи. Так что подготовьтесь встретить сообщение о том, что вам придется кушать нечто иное, стоически и продумайте запасные варианты.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот выходной день вам было бы лучше не предаваться чревоугодию и лени, а, напротив, посвятить время улучшению своей физической формы, а также отдать предпочтение легкой нежирной пище.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы имеете объективную возможность повлиять на то, как сложатся события в ближайшие несколько дней. Опустив же руки и плывя по течению, вы рискуете нарваться на определенные неприятности.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день какое-то увлечение захватит вас настолько, что вы и думать забудете о вашем любимом человеке, что ему будет весьма неприятно. Он даже сделает из этого несколько далеко идущих выводов, бороться с которыми вам впоследствии будет более чем непросто.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вас могут торжественно угостить неким сильно разрекламированным блюдом, которое на поверку окажется настолько тривиальным и хорошо вам знакомым, что вам трудно будет сдержать гримасу разочарования. Постарайтесь, тем не менее, справиться с собой — зачем обижать людей? Вам никто не мешает, откушав с восхищенной физиономией предложенного, пойти и заказать что-то действительно экзотическое. Вы кускус когда-нибудь пробовали?

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку не захочется надолго вас от себя отпускать, даже если вам позарез надо будет куда-либо отлучиться, пусть и ненадолго. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы разлука прошла как можно более безболезненно для обеих сторон.

Бизнес-гороскоп для Раков

В этот день вам вновь предстоит выполнить ряд очень важных поручений. Сейчас вам необходимо заручиться поддержкой высокопоставленного благодетеля, и, скорее всего, именно на вас возложат большую часть ответственности в этом деле.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня на первом плане могут оказаться территориальные проблемы. Решить вы их все равно не решите, но целый день угрохаете, это точно.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня звезды рекомендуют Ракам с крайней осторожностью относиться к любой информации, которую вы получаете из внешних источников. Она может не только не принести пользу вашему организму, но и навредить ему.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам может представиться возможность выяснить кое-что о кулинарных пристрастиях объекта вашего обожания. Но будьте осторожны — они могут оказаться настолько изысканными, что для их удовлетворения вам придется выложить повару кругленькую сумму. Или пару суток носиться по кухне в попытках приготовить какую-нибудь "свинину по-фламандски".

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашим главным помощником в вашей личной жизни станет мобильник. Он и только он будет сообщать вам необходимые сведения про вашего любимого человека в самый нужный момент, причем источником информации совсем не обязательно будет именно ваша половинка.

Бизнес-гороскоп для Львов

Не самый подходящий день для того, чтобы напрягать мозги. Если у вас есть возможность заняться физическим трудом — лучше ею воспользоваться. Если таковой нет — просто откажитесь от работы сегодня.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день вам настоятельно рекомендуется следить за состоянием здоровья ваших суставов. Сделайте все возможное для того, чтобы они не испытывали лишней нагрузки. Лучше лишний раз не продемонстрировать лихость, чем нажить неприятности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам очень пригодится совет вашего друга. Он окажется очень ценным и своевременным и поможет вам наладить отношения с вашим любимым человеком. Однако, так или иначе, не стоит следовать ему чересчур досконально, ибо абсолютных истин не существует.

Кулинарный гороскоп для Дев

Вашей большой душе сегодня будет желаться какой-нибудь выпечки. Не мучайте ее. Да, конечно, умные люди утверждают, что от подобных вещей толстеют. Но, в конце концов, не так уж это и страшно — хорошего человека должно быть много. А если не хотите, чтобы вас было много, можете чуть-чуть (часа четыре, не больше) позаниматься спортом.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день вам особенно легко будут даваться различные упражнения на гибкость, так что уделите им особое внимание, но только помните о том, что перед этим необходимо хорошо разогреть мышцы, иначе высок будет риск растяжения.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.

Бизнес-гороскоп для Дев

В этот день вам вряд ли удастся повлиять на ход событий, поэтому не стоит так переживать. Вы, кажется, не поняли простую истину, что вы не всесильны, так что надо учиться разграничивать те ситуации, когда вы можете что-то исправить, а когда нет смысла ввязываться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вы можете обнаружить новое хобби, которое очень сильно вас увлечет. Но проблема в том, что, будучи полностью поглощенным новым занятием, вы можете перестать уделять должное внимание работе, что, соответственно, в скором времени плохо скажется на вашей карьере.

Кулинарный гороскоп для Весов

Положитесь на удачу и закажите наугад какое-нибудь блюдо с неизвестным науке названием. Желательно, чтобы вдобавок ко всему вы вообще были слабо осведомлены в блюдах данной национальности. И тогда, скорее всего, вам крупно повезет, и выбранная еда окажется на редкость вкусной. Если же удача от вас отвернется — можете начать использовать название данного блюда в качестве изысканного ругательства.

Любовный гороскоп для Весов

Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если ваш любимый человек не хочет вам о чем-то рассказывать, прячется от вас, закрывается — то не надо ни на чём настаивать. Правды вы всё равно не добьётесь, а вот на грубость нарваться можете. И вы даже не представляете на какую!

Общий гороскоп для Весов

Постарайтесь удержать свои эмоции в узде. Сегодня они могут здорово вам помешать, ибо будут как никогда буйны.

Гороскоп здоровья для Весов

Состояние самочувствия Весов сегодня будет напрямую зависеть от широты их улыбки. А настроение — от степени ее искренности. Если удастся совместить полезное с приятным, считайте — день прожит не зря.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку захочется узнать, каким вы себе его представляете, каким видите его идеальный образ, чего вообще от него ожидаете. Возможно, напрямик он об этом не спросит, но исподволь, намёками выведает всё, что вы позволите ему выведать. Будьте начеку!

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов — невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Будьте внимательны при покупке косметических средств: велика вероятность наткнуться на подделку и нанести вред своей коже. Старайтесь приобретать подобную продукцию только в приличных магазинах и не пытаться экспериментировать с незнакомыми марками.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам не рекомендуется долго думать на какие бы то ни было серьезные темы: это может окончиться головной болью. Если вы считаете работу серьезной, о ней, соответственно, думать не стоит. Если же несерьезной — она тем более не заслуживает внимания.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня агрегат, которым вы для приготовления пищи пользуетесь активнее всего, может начать вас шантажировать. Правда, об условиях они, пожалуй, и не расскажут.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Ничего дурного в том, чтобы время от времени почитать медицинскую литературу, конечно, нет — познавательно. Однако сегодняшний день категорически для таких занятий негоден — уж слишком вы будете впечатлительны.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вряд ли сегодня вы сможете съесть все то, что захотите. Причем лишь по причине ограниченности объема собственного желудка. Впрочем, выход из создавшейся ситуации есть. Призовите на помощь друзей-товарищей. Ну, или хотя бы коллег по работе. Совместными усилиями вы еду одолеете. А заодно, глядишь, и совместный пуд соли доедите.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно добиться вашего внимания, расположения и тепла, причём не потому, что вам трудно будет всё это ему дать, а по той простой причине, что у вас просто не будет на это времени или возможности.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам не придется долго выяснять отношения с вашим начальником. Он использует рычаги власти будет воздействовать на вас с их помощью. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ваш авторитет как в его глазах, так и в глазах ваших коллег, не пострадал.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

В этот день все высшие силы, которые только существуют, будут на вашей стороне. А значит, можете смело экспериментировать с вашей личной жизнью, активно знакомиться с новыми перспективными людьми и ссориться со старыми и бесперспективными. Вполне возможно, это принесет свои плоды.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Непредвиденные обстоятельства могут заставить вас сегодня изрядно раскошелиться, поэтому все планы экономии полетят в тартарары. Но стоит увидеть положительную сторону. Пусть траты и не были запланированы, зато, заткнув эту дыру вовремя, вы решили большую проблему, которая в будущем вполне могла перерасти в катастрофу.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день вы можете столкнуться с дисбактериозом. В ваших силах постараться оградить себя от этой проблемы хотя бы в дальнейшем. Научитесь не нервничать по пустякам и придерживаетесь сбалансированной диеты.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вашей задачей будет заставить людей вокруг вас смеяться. Вы как никто другой способны помочь людям почувствовать себя детьми.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Не стоит сегодня что-то искать, как-то экспериментировать. Пусть ваша еда будет самой банальной и традиционной. Яблоко с бананом и чашка крепкого кофе на завтрак, щи и эскалоп с гречневой кашей на обед, немного творога на ужин. А вот о мороженом и всяких кондитерских плюшках нынче лучше забыть. Считайте, что сегодня их просто не существует на свете.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.

Любовный гороскоп для Водолеев

Звёзды рекомендуют вам и вашему любимому человеку в этот день хотя бы полчаса посвятить воспоминаниям о прошедших трёх месяцах. Что было хорошо, а что не очень? Какие выводы вы из всего этого сделали? Куда вам идти дальше с приобретённым багажом опыта и знаний? И, главное, идти ли вместе?

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня светила не рекомендуют вам злоупотреблять физическими нагрузками. Легкая разминка, необременительная зарядка, короткая пробежка — но никаких упражнений на выносливость! Вам сейчас категорически нельзя работать на износ — организм к этому не готов.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня еда должна употребляться очень маленькими порциями, зато в ассортименте. Такой подход к пище свойственен японцам, потому можете сразу отправляться в японский ресторан. Объяснять, что вам нужно, в заведении с европейской кухней, может оказаться затруднительно. Разве что вы решите уставить тарелками весь стол и отъедать по ложке от каждого блюда.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день позволит вам самореализоваться самым выигрышным для вас образом. Но как только наберете темп на весь рабочий день, не забывайте всё-таки, что какие-то вещи вам не удастся осилить с первого раза, и в порыве не теряйте голову при первой неудаче. Будьте терпеливы.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 17 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче доверьтесь своей интуиции, она подскажет вам, какие меры следует предпринять, чтобы не только не допустить ухудшения самочувствия сегодня, но и не столкнуться с болезнью в дальнейшем.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня вам следует съесть нечто ароматное. Собственно, неплохо бы, чтобы все, что будет так или иначе попадать в ваш организм, вкусно пахло. Просто обоняние ваше обострится и, соответственно, запахи выйдут на первый план. Потому если уж пить чай, то с жасмином (можно м бергамотом, но уж больно привкус резкий), если есть мясо — то в ароматном соусе, с чесноком и медом, например.

Бизнес-гороскоп для Рыб

В этот день будьте внимательны к своим родным. Сейчас бесполезно объяснять, что вы заняты и не можете посвятить им всё то время, которое бы хотели. Наберитесь терпения. Вам придётся не забыть и о работе, которая сегодня потребует от вас много сил, и оставить время для регулирования семейных отношений.

Общий гороскоп для Рыб

Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.

Любовный гороскоп для Рыб

Сложный период вашей жизни подходит к концу. Скоро и вы, и ваш любимый человек вздохнете с облегчением и сможете пожить, наконец, полной жизнью. Однако об этом пока думать рано. Продолжайте трудиться на благо Прекрасного Далеко и, если это возможно, не перегружайте вашего любимого человека свалившимися на вас проблемами.