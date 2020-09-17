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Курс валют на сегодня 17 сентября - доллар стал дороже, евро подорожал

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 17 сентября - доллар стал дороже, евро подорожал

На четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 17 сентября цена доллара США составит 28 гривен 12 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 6 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 39 копеек, что в свою очередь на 4 копейки больше чем в среду, 16 сентября.

В среду, 16 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.07/28.036 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.28/33.24 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:10:11, 17.09.2020

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