Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 17 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — в четверг, 17 сентября, зафиксировали 3 584 новых случая заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 5039 случаев;
Волынская область — 6593 случая;
Днепропетровская область — 3653 случая;
Донецкая область — 2272 случая;
Житомирская область — 4656 случаев;
Закарпатская область — 8931 случай;
Запорожская область — 2673 случая;
Ивано-Франковская область — 11 856 случаев;
Кировоградская область — 951 случай;
м. Киев — 18449 случаев;
Киевская область — 7342 случая;
Львовская область — 17 664 случая;
Луганская область — 689 случаев;
Николаевская область — 2252 случая;
Одесская область — 10602 случаи;
Полтавская область — 1363 случая;
Ровенская область — 10 797 случаев;
Сумская область — 2724 случая;
Тернопольская область — 10 394 случая;
Харьковская область — 13 915 случаев;
Херсонская область — 737 случаев;
Хмельницкая область — 4198 случаев;
Черновицкая область — 12 640 случаев;
Черкасская область — 2820 случаев;
Черниговская область — 3034 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 сентября 2020 в Центр поступило 3767 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что за прошедшие сутки в мире коронавирус обнаружили в более 305 тыс человек. Таким образом, за время пандемии зарегистрировано 30 млн случаев заболевания. Традиционными лидерами по темпам распространения болезни в сутки является Индия (97 тыс случаев), США (38 тыс) и Бразилия (37 тыс). Более 11 тыс новых больных обнаружили в Аргентине и Испании. За это время от осложнений заболевания умерли 6150 человек. В общем больше случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России, Перу и Колумбии. Вылечились уже 21,7 млн больных, умерли — 944 тыс человек. Активными остаются 7,3 миллиона случаев коронавируса. Украина среди других стран пока находится на 25 месте по числу зарегистрированных случаев
Также недавно глава Белого дома Дональд Трамп официально сообщил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 млн доз вакцины.
"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", — заявил лидер США.
По его словам, при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок — ноябрь или декабрь этого года.
Карантин в Украине продлен до 31 октября, но уже с этой недели он начнет действовать по новым правилам. Изменения и нововведения 16 сентября утвердил правительство. Ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах. Кого будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев можно узнать в нашем материале.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Россия вляпалась в новый скандал из-за своей вакцины от коронавируса.