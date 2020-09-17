Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 17 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — в четверг, 17 сентября, зафиксировали 3 584 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 166 244 человека, из них 3 400 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 73 913 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 88 931 украинец продолжает болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 5039 случаев;

Волынская область — 6593 случая;

Днепропетровская область — 3653 случая;

Донецкая область — 2272 случая;

Житомирская область — 4656 случаев;

Закарпатская область — 8931 случай;

Запорожская область — 2673 случая;

Ивано-Франковская область — 11 856 случаев;

Кировоградская область — 951 случай;

м. Киев — 18449 случаев;

Киевская область — 7342 случая;

Львовская область — 17 664 случая;

Луганская область — 689 случаев;

Николаевская область — 2252 случая;

Одесская область — 10602 случаи;

Полтавская область — 1363 случая;

Ровенская область — 10 797 случаев;

Сумская область — 2724 случая;

Тернопольская область — 10 394 случая;

Харьковская область — 13 915 случаев;

Херсонская область — 737 случаев;

Хмельницкая область — 4198 случаев;

Черновицкая область — 12 640 случаев;

Черкасская область — 2820 случаев;

Черниговская область — 3034 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 сентября 2020 в Центр поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 230 061 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за прошедшие сутки в мире коронавирус обнаружили в более 305 тыс человек. Таким образом, за время пандемии зарегистрировано 30 млн случаев заболевания. Традиционными лидерами по темпам распространения болезни в сутки является Индия (97 тыс случаев), США (38 тыс) и Бразилия (37 тыс). Более 11 тыс новых больных обнаружили в Аргентине и Испании. За это время от осложнений заболевания умерли 6150 человек. В общем больше случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России, Перу и Колумбии. Вылечились уже 21,7 млн больных, умерли — 944 тыс человек. Активными остаются 7,3 миллиона случаев коронавируса. Украина среди других стран пока находится на 25 месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19 .

Также недавно глава Белого дома Дональд Трамп официально сообщил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 млн доз вакцины.

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", — заявил лидер США.

По его словам, при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок — ноябрь или декабрь этого года.

Карантин в Украине продлен до 31 октября, но уже с этой недели он начнет действовать по новым правилам. Изменения и нововведения 16 сентября утвердил правительство. Ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах. Кого будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев можно узнать в нашем материале.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Россия вляпалась в новый скандал из-за своей вакцины от коронавируса.