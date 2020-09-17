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Команда Путина набросилась на Украину с бесстыдными обвинениями - что случилось

Политика | Читати новину українською
Команда Путина набросилась на Украину с бесстыдными обвинениями - что случилось Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда российского президента Владимира Путина продолжает озвучивать абсурдные претензии украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за последних событий на Донбассе. Так, представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов обвинил официальный Киев в выходе из договоренностей о соблюдении режима прекращения огня из-за якобы отказа украинской стороны допустить общию "инспекцию" наших позиций возле Шумов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти мероприятия. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", — начал жаловаться Борис Грызлов.

Стоит обратить внимание на то, что команда Владимира Зеленского ранее объяснила, что от совместной инспекции отказались из-за новых требований пророссийских сил на Донбассе, однако представитель Владимира Путина традиционно обвиняет именно Украину в отмене "инициативы". 

"Отказ Украины означает выход из договоренностей о режиме прекращения огня. Фактически это выход Украины из договоренностей от 22 июля 2020 ... Теперь весь комплекс дополнительных мероприятий придется обсуждать заново", — добавил Борис Грызлов.

Стоит напомнить о том, что 9 сентября участники ТГК неожиданно для всех договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Это решение было принято после того, как главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил официальный Киев в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. Из-за этого боевики пообещали обстрелять украинские позиции. Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы при участии представителей ОБСЕ 10 сентября не произойдет и пока временно отменяется. Затем пророссийские силы начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, какой план у Путина относительно Донбасса и Зеленского — свое мнение озвучил политолог Владимир Фесенко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, новости Донбасса, перемирие на Донбассе, боевики, ОРДЛО, ЛДНР, АТО, ООС, ВСУ
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