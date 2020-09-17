Это сделала наша Украина - Лукашенко шокировал мир новым заявлением

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным очень многие страны, озвучил новые резонансные обвинения украинской власти. Скандальный политик начал утверждать, что "анализ произошедших событий" показал, что сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет. По словам белорусского диктатора, "поэтапный разбор событий в стране "проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров". Он заявил, что в течение последних десяти лет они готовились к времени "Ч". Стоит обратить внимание на то, что участниками сценария исполняющий обязанности Беларуси назвал США, Украину, Чехию, Польшу и Литву. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", — цинично отметил диктатор.

Кроме того, во время своей речи одиозный политик назвал якобы семь этапов реализации этого так называемого сценария:

подготовительный

парламентские выборы

Подготовка к президентским выборам

Президентская кампания

Попытка майданного сценария

поствыборный протест

Попытка легализации инфраструктуры изменений.

Белорусский диктатор утверждает, что "цветную революцию" в его стране пытались "устроить" еще в 2006 и 2010 годах. Именно с этого времени, по словам политика, в Беларуси готовили Майдан.

"Беларусь стали качать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. День выборов, стал временем "Х" для попытки реализации майданного блицкрига. Сегодня на новый уровень переходит массированное информационное влияние. Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно", — заявил Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского 16 сентября озвучила новые громкие обвинения Лукашенко.