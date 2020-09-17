Реакция должна быть - Украина поставила на место представителя Путина

Украинская делегация возмутилась утверждениям российской стороны во время переговоров Трехсторонней контактной группы. Глава команды Киева Леонид Кравчук раскритиковал позицию кремлевского дипломата Бориса Грызлова. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Кравчук в телеэфире.

По его словам, Грызлова извинились за его заявление о оккупирован Донбасс.

"Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинским делегаций, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", — пояснил глава украинской делегации.

Позже Грызлов был вынужден исправиться после признания своей вины. Представитель Кремля добавил, что имел в виду именно неконтролируемую Киевом территорию региона.

"Этот вопрос был снят, наконец. Мы не можем не реагировать на любое острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективная", — резюмировал Кравчук.

Согласно обнародованным данным, переговоры на уровне ТКГ состоялись накануне, 16 сентября. Они продолжались 7:00, стороны обсудили обмен пленниками в формате "всех на всех", а также проблему с местными выборами — украинская делегация признала ответственность в этом вопросе Верховной Рады.

Как сообщал ONLINE.UA, команда российского президента Владимира Путина продолжает озвучивать абсурдные претензии украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за последних событий на Донбассе. Так, представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов обвинил официальный Киев в выходе из договоренностей о соблюдении режима прекращения огня.