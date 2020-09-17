Путин решился на еще один неожиданный шаг ради Лукашенко - все детали

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил с неожиданным заявлением — он официально сообщил о том, что для предоставления Беларуси кредита в размере 1,5 млрд долларов, Россия будет вносить поправки в Налоговый кодекс. По словам представителя команды главы Кремля Владимира Путина, поскольку кредит является межгосударственным, РФ должна внести поправки и добавить Беларусь в список стран, которым Москва может выдавать такие кредиты. Стоит обратить внимание на то, что кредит Минску будет предоставлен двумя траншами в 2020 и 2021 году. Еще 500 млн долларов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Межгосударственный кредит Беларусь получит в рублях, а транш из ЕФСР — в долларах", — говорится в сообщении.

Как уже упоминалось ранее, 14 сентября глава РФ Владимир Путин официально заявил, что РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По словам российского президента, кредит от РФ нужен Минску для поддержки курса белорусского рубля. Стоит обратить внимание на то, что страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают валюту и выводят деньги из банков.

Глава Кремля озвучил предложение Лукашенко — принять меры для восстановления товарооборота между двумя странами на докризисном уровне.

"Что касается наших экономических отношений, Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику... Только один из проектов — это АЭС стоимостью 10 млрд долларов", — заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что в общей сложности более 50% торгового оборота Беларуси приходится на РФ.

"У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей", — отметил глава Кремля.

Владимир Путин также пожаловался, что коронавирус повлиял на товарооборот, и в этой связи "мы должны принять дополнительные усилия, для того чтобы он вышел на докризисный уровень, а также создать предпосылки для движения вперед".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко набросился с новыми обвинениями на Украину и США.