Зеленский выступил с неожиданными требованиями - что следует знать

Украинские правоохранительные органы должны преодолеть коррупцию, утверждает президент Владимир Зеленский. Он выступил с неожиданным обращением в Офис генерального прокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление в Telegram.

По словам государственного лидера, ведомства необходимо работать эффективнее.

"Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особых нету, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этой обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили — за взяточничество будет очень больно", — утверждает Зеленский.

Он добавил, упомянутым структурам необходимо "услышать общество", начать оперативно разоблачать коррупционеров в составе действующей власти.

"Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывает результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом — тишина. Это же о приговорах — о тех же посадки, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. а потому — более правоохранительной конкретики. более показательных "посадок". Просто сегодня. потому что время на справедливость очень быстро всплывает", — резюмировал президент.

Как сообщал ONLINE.UA, команда Зеленского наконец отреагировала на громкий скандал после того, как НАБУ поймало на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа". По словам народного избранника Гео Лерос, помощник взял первые 13тысяч с 200 тысяч долларов, которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.