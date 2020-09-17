Стало наконец известно, как отравили Навального - шокирующие подробности

Команда оппозиционного российского политика Алексея Навального обнародовала новые детали о его отравлении. Опасное вещество типа "Новичок" нашли непосредственно на бутылке с водой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба политика.

По новыми подробностями, речь идет о бутылку, которую оппозиционер держал в номере отеля в Томске.

"Это бутылка из номера томского отеля, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", — отметили его представители.

Отмечается, что Навальный 20 августа вылетел из Томска в Москву, однако с ним направила не вся съемочная группа. Те, кто остался, продолжили работать над видео.

После инцидента на борту самолета представители команды оппозиционера посетили номер, который тот снимал. Они решили зафиксировать все, что там находилось — упакованные также были несколько бутылок гостиничной воды.

Две недели спустя специалисты немецкой лаборатории завершили анализ веществ на поверхности одной из бутылок — там обнаружили следы боевой яда. такие выводы после подтвердили еще три независимых друг от друга лаборатории.

Пресс-служба Навального заявила, что согласно свежим данным, политика отравили до выхода из номера перед вылетом в Москву.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу без сознания 20 августа. Уже 22 августа его направили в немецкую клинику, где местные специалисты обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Позже к аналогичным выводам пришли эксперты нескольких независимых лабораторий, находящихся в других европейских странах.

Как сообщал ONLINE.UA, Навальный, который сейчас восстанавливается после отравления, удивил мир неожиданным заявлением. Он рассказал немецким прокурорам, серьезно настроен вернуться в Россию, как только выздоровеет. Его не пугает вероятность повторного отравления и нападения, а также преследования Кремля.